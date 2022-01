Grupo francês Vinci vai administrar sete aeroportos no Brasil

O grupo francês Vinci anunciou nesta quarta-feira (12) que vai administrar, por 30 anos, o aeroporto de Manaus, o terceiro maior terminal de cargas do Brasil, além de "outros seis aeroportos da região".

Os aeroportos são "Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga e Tefé", acrescentou o grupo em comunicado.

O contrato de concessão foi "atribuído pela aviação civil brasileira em abril passado", mas a Vinci iniciou suas atividades no local "há 24 horas", disse um porta-voz do grupo à AFP.

Esses sete aeroportos movimentaram 7 milhões de passageiros no total em 2019.

O grupo, que tem como meta zero emissão de gases de efeito estufa em sua rede até 2050, anunciou que pretende lançar um "plano de ação ambiental na Amazônia", principalmente com a construção de uma planta de energia solar e um programa de poços de carbono florestal para capturar as emissões residuais de CO2 dos aeroportos.

O grupo opera 53 aeroportos em 12 países da Europa, Ásia e América e "emprega cerca de 500 pessoas".

