Grupo dos Verdes lança candidata para presidir o Parlamento Europeu

O bloco dos Verdes no Parlamento Europeu anunciou nesta quarta-feira (12) a candidatura da legisladora sueca Alice Bah Kuhnke, de 50 anos, para presidir esse poder legislativo.

"Lutamos por uma Europa feminista, sustentável e democrática. Pedimos a todos os eurodeputados que apoiem esses princípios", disse Bah Kuhnke, vice-líder do grupo parlamentar dos Verdes.

Apresentadora de televisão antes de se dedicar à política, foi ministra da Cultura da Suécia entre 2014 e 2019.

As eleições estão previstas para terça-feira, 18 de janeiro.

Na disputa pela presidência do Parlamento Europeu, enfrentará a espanhola Sira Rego (do bloco de Esquerda) e o polonês Kosma Zlotowski (do grupo dos Reformistas, direita eurocética).

No entanto, a legisladora conservadora maltesa Roberta Metsola aparece como a favorita exclusiva. Atual vice-presidente do Parlamento, tem o apoio do maior bloco, o majoritório Partido Popular Europeu (PPE).

Esses candidatos sucederão o social-democrata italiano David Sassoli, que morreu na terça-feira e cujo mandato terminaria no fim de janeiro.

O bloco dos social-democratas (segunda maior força do Parlamento Europeu) anunciou em dezembro que não apresentaria um candidato, abrindo o caminho para Metsola.

Neste contexto, não se descarta que a candidatura dos Verdes unifique o apoio dos partidos relutantes em escolher Metsola devido a suas posições contrárias ao aborto.

Sendo assim, tanto os social-democratas como os liberais de Renew ainda não definiram uma posição formal para as eleições do dia 18.

Esses dois grupos continuavam nesta quarta-feira seus contatos com os outros partidos políticos representados no Parlamento.

A eleição do presidente do Parlamento será acompanhada de uma renovação dos cargos de direção nas comissões.

