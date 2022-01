EUA: Ômicron infectará quase todo mundo, mas vacinados sofrerão menos, diz Fauci

A variante Ômicron do novo coronavírus infectará "quase todo mundo", independentemente do status de vacinação, disse o principal especialista em doenças infeccionas dos Estados Unidos, Anthony Fauci na última terça-feira, 11. Porém, pessoas vacinadas devem responder melhor às infecções. Aqueles que foram vacinados "muito provavelmente, com algumas exceções, se sairão razoavelmente bem" e evitarão hospitalização e morte, disse Fauci, falando em um evento virtual com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Fauci também disse em uma audiência no Senado no mesmo dia que os não vacinados são 20 vezes mais propensos a morrer, 17 vezes mais propensos a serem hospitalizados e dez vezes mais propensos a serem infectados do que os vacinados. "Aqueles que ainda não foram vacinados sofrerão o impacto do aspecto grave disso", disse ele, referindo-se ao aumento de casos. "E embora seja menos grave caso a caso, quando você tem quantitativamente tantas pessoas infectadas, uma fração delas vai morrer", disse ele.

Um funcionário da Organização Mundial da Saúde (OMS) previu na terça-feira que a variante Ômicron infectará mais da metade da população na região europeia nas próximas seis a oito semanas, se as tendências atuais se mantiverem.

EUA mais perto do pico

Cientistas estão vendo sinais de que a alarmante onda da Ômicron pode estar perto de atingir o pico nos Estados Unidos e logo deve começar a cair drasticamente. O mesmo parece estar sendo observado no Reino Unido. O motivo: a variante provou ser tão contagiosa que já pode estar ficando sem pessoas para infectar, apenas um mês e meio depois de ter sido detectada pela primeira vez na África do Sul.

"Vai cair tão rápido quanto subiu", disse Ali Mokdad, professor de análises de métricas de saúde da Universidade de Washington em Seattle.

Ao mesmo tempo, especialistas alertam que ainda há muita incerteza sobre como a próxima fase da pandemia pode se desenrolar. O platô ou refluxo nos dois países não está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo ou no mesmo ritmo. E semanas ou meses de sofrimento ainda estão por vir para pacientes e hospitais sobrecarregados, mesmo que a queda aconteça.

"Ainda há muitas pessoas que serão infectadas à medida que descermos a curva", disse Lauren Ancel Meyers, diretora do Consórcio de Modelagem covid-19 da Universidade do Texas, que prevê que os casos relatados atingirão o pico dentro de uma semana.

Na verdade, ela disse, pelos cálculos complexos da universidade, o número real de novas infecções diárias nos EUA - uma estimativa que inclui pessoas que nunca foram testadas - já atingiu o pico, atingindo 6 milhões em 6 de janeiro.

Casos menos graves

Um novo estudo com quase 70.000 pacientes na Califórnia demonstra que a Ômicron causa infecções menos graves do que outras variantes, resultados que se alinham com descobertas semelhantes da África do Sul, Grã-Bretanha e Dinamarca, bem como uma série de experimentos em animais .

Em comparação com a Delta, as infecções por Ômicron tinham metade da probabilidade de enviar pessoas para o hospital. Dos mais de 52.000 pacientes identificados a partir de registros médicos eletrônicos, os pesquisadores descobriram que nem um único paciente precisou de respirador durante esse período.

Apesar da virulência menos grave da Ômicron, os hospitais dos EUA estão a beira do colapso sob um influxo de casos. Em média, mais de 730.000 pessoas testam positivo todos os dias nos Estados Unidos, quase três vezes o pico anterior no inverno passado.

À medida que os cientistas reuniram evidências de que a Ômicron é menos severa, eles lutaram para entender o porquê. Uma razão é que as pessoas infectadas com a variante têm mais defesas imunológicas do que em ondas anteriores. Em outros países, os pesquisadores descobriram que infecções anteriores com outras variantes reduzem as chances de as pessoas ficarem gravemente doentes com a Ômicron. A vacinação também oferece proteção. Estudos em animais sugerem que o Omicron infecta prontamente as células das vias aéreas superiores, mas funciona mal nos pulmões, o que poderia explicar seus efeitos mais leves. (Com agências internacionais).

