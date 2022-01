Djokovic admite 'erro de julgamento' por dar entrevista após testar positivo para covid

O tenista número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, admitiu ter se encontrado com um jornalista apesar de saber que estava infectado com covid-19, e classificou o ato de "erro de julgamento".

Djokovic também admitiu que apresentou uma declaração falsa ao governo australiano sobre seu histórico de viagens antes de voar para Melbourne, embora tenha culpado seu representante pelo preenchimento do documento.

Seus comentários estão incluídos em um comunicado publicado em seu perfil do Instagram, no qual o tenista abordou as controvérsias em torno de suas tentativas de jogar o Aberto da Austrália sem ser vacinado.

Apesar da admissão de culpa, Djokovic descreveu como "desinformação" as versões que circularam sobre suas aparições públicas após o teste positivo de covid-19.

Djokovic disse à família que as versões são "muito dolorosas".

O atleta de 34 anos, que não se vacinou contra a covid-19, entrou na Austrália na semana passada graças a uma isenção médica. Ele recebeu a isenção porque testou positivo para covid-19 em 16 de dezembro.

Mas, no dia seguinte, apareceu sem máscara no lançamento de um selo com a sua imagem e num evento para jovens tenistas em Belgrado.

Ele garantiu que só recebeu o resultado positivo do teste de PCR um dia depois, em 17 de dezembro, após o evento com os jovens. Ele não mencionou a cerimônia de lançamento do selo.

O tenista disse que no dia 16 de dezembro fez um teste rápido de antígeno que deu negativo e depois fez o PCR por "abundância de cautela".

"Eu estava assintomático e me sentindo bem, e não recebi a notificação do PCR positivo até depois do evento", disse ele.

Mas o tenista admitiu que participou de uma entrevista e sessão de fotos com o jornal esportivo francês L'Equipe em 18 de dezembro.

"Me senti obrigado a fazer a entrevista com o L'Equipe porque não queria prejudicar o jornalista, mas tive o cuidado de manter o distanciamento social e usei máscara, exceto para as fotos", disse.

"Acho, agora, que isso foi um erro de julgamento e aceito que deveria ter remarcado esse compromisso", concluiu.

