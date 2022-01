Déficit americano tem forte queda entre outubro e dezembro

O déficit fiscal dos Estados Unidos diminuiu consideravelmente entre outubro e dezembro, graças a um aumento dos impostos e apesar de um gasto recorde, anunciou o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira (12).

O déficit das contas públicas federais caiu para 378 bilhões de dólares nestes três meses, que correspondem ao primeiro trimestre do ano fiscal de 2022. A cifra é 34% menor do que a do mesmo período do ano passado.

As despesas subiram a 1,43 trilhão de dólares, 4% a mais do que no primeiro trimestre fiscal de 2021. A receita subiu 31% para 1,052 trilhão de dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trata-se, tanto para despesas quanto para receitas, de montantes recorde em um trimestre, afirmou um funcionário do Tesouro durante coletiva de imprensa por telefone.

Nas mesmas datas do ano passado, o aumento dos gastos públicos provocado pela crise da covid-19, sobretudo pelos subsídios ao desemprego, fez disparar o déficit fiscal do país a 573 bilhões de dólares, um volume sem precedentes.

Os preços subiram em 2021 ao seu ritmo mais rápido em quase 40 anos, com 7% de inflação, segundo o índice de preços ao consumidor (IPC), publicado nesta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho.

jul/juj/er/erl/mr/mvv

Tags