Comunicado do Business Wire :Signifyd

A Signifyd, fornecedora de proteção ao comércio, anunciou hoje que vai dar um passo rumo ao futuro do trabalho ao mudar permanentemente sua operação para uma semana de trabalho de quatro dias após meses de testes que se demonstraram benéficos para a produtividade e a satisfação dos funcionários.

A semana de trabalho de quatro dias vai proporcionar à força de trabalho da Signifyd - predominantemente remota - a flexibilidade de reequilibrar vida profissional e pessoal, além da oportunidade de cuidar melhor de si mesmos, suas comunidades, amigos e familiares. Embora os líderes da empresa já estivessem debatendo a mudança há muito tempo, as pressões únicas da pandemia de COVID-19 os deixaram mais atentos à mudança.

"Quando os funcionários estão trabalhando literalmente no mesmo lugar onde devem se divertir e relaxar, o esgotamento mental se torna um risco concreto", advertiu Emily Mikailli, vice-presidente sênior de operações de pessoas da Signifyd. "Os dados demonstram que semanas de trabalho de quatro dias ajudam a combater esse problema. Nossa empresa se fundamenta no poder dos dados. Não teria muito sentido ignorar os dados nesse caso, especialmente quando envolvem uma questão vital para o bem-estar de nossos funcionários."

A natureza do trabalho e do local de trabalho mudou drasticamente nos dois anos da pandemia. Em muitas empresas, trabalhar em casa deixou de ser a exceção. Muitas vezes é a regra. Disposições de trabalho híbrido são comuns. Na próxima onda de mudanças, devem predominar aquelas que tornem essas disposições mais agradáveis, produtivas e gratificantes para os funcionários.

"Temos orgulho de estar entre os líderes desse movimento para pensar mais profundamente nas iniciativas que escolhemos implementar para que todos trabalhemos menos, mas em horas mais significativas. Concentrar com inteligência no que escolhemos priorizar nos torna mais eficientes e realizados como pessoas", afirmou Raj Ramanand, diretor executivo da empresa. "Acreditamos que, em um futuro não tão distante, a semana de trabalho de quatro dias vai se impor como realidade para empresas que desejam contratar os candidatos mais capazes, criativos e comprometidos no mercado. Estamos felizes por apresentar esse caminho e vamos continuar inovando em matéria de equilíbrio entre vida profissional/pessoal e o local de trabalho."

Para que uma semana de trabalho de quatro dias seja bem-sucedida, é fundamental manter comunicação e flexibilidade, explicou Mikailli. Uma política na qual não seja esperado que os funcionários trabalhem em um determinado dia não significa que eles não possam trabalhar nesse dia. Alguns podem ver o dia como uma oportunidade de se concentrar mais profundamente em um projeto de trabalho sem a interrupção de reuniões. Outros podem usar algumas horas para cumprir atividades de trabalho que, de outra forma, acabariam fazendo durante o fim de semana. "O grande objetivo é aliviar o estresse e ajudar as pessoas a serem mais eficientes, e isso pode se manifestar de diferentes formas em cada funcionário", acrescentou Mikailli.

A Signifyd fornece proteção para automação de pedidos essenciais, contra abuso de políticas e fraudes a varejistas de comércio eletrônico, inclusive alguns dos maiores do mundo. Por sua natureza, o trabalho é realizado 24 horas por dia, todos os dias do ano.

As equipes da Signifyd vão estruturar cronogramas para manter recursos constantes de suporte e consulta para que estejam sempre disponíveis, mesmo oferecendo uma semana de quatro dias a todos os seus funcionários.

A produtividade não diminuiu durante os meses em que a empresa realizou testes com semanas mais curtas, e os funcionários expressaram amplo apoio à inovadora iniciativa. Esses dois aspectos foram fundamentais para adotar o novo cronograma de modo permanente.

Sobre a Signifyd

A Signifyd fornece uma plataforma completa de proteção para o comércio que emprega a rede de comércio para maximizar a conversão, automatizar a experiência do cliente e eliminar fraudes e abusos de consumidores para varejistas. Os clientes da Signifyd integram as listas Fortune 1000 e Digital Commerce 360 Top 1000. A Digital Commerce 360 também nomeou a Signifyd como a maior fornecedora de segurança de pagamentos e prevenção contra fraudes para a lista Top 1000 Retailers 2022. A Signifyd é sediada em San José, estado norte-americano da Califórnia, e possui escritórios em Denver, Nova York, Cidade do México, Belfast e Londres.

Contato

