Comunicado do Business Wire :NHS Liverpool Clinical Commissioning Group

Hoje, o Grupo de Comissionamento Clínico Liverpool (CCG) e a Farmácia Comunitária de Liverpool lançaram um novo serviço de teste laboratorial portátil de dez minutos, disponível em mais de 100 farmácias, diferenciando entre infecções respiratórias bacterianas e virais.

Now available at 100+ pharmacies across Liverpool, the FebriDx point-of-care test detects and differentiates bacterial v. viral respiratory infections in 10 minutes. The FebriDx test will be used for patients with an acute cough at pharmacies under a new minor ailments service known as Pharmacy First, to enable rapid diagnoses and appropriate antibiotic prescribing - without the need for a GP appointment first. (Photo: Business Wire)

O teste, chamado FebriDx®, será usado em farmácias de Liverpool para pacientes com tosse aguda sob um novo serviço de doenças menores conhecido como "Pharmacy First" (farmácia primeiro), que permitirá diagnósticos rápidos e prescrição adequada de antibióticos, sem a necessidade de uma consulta clínica prévia.

"Muitas vezes é difícil para os profissionais de saúde determinar se uma infecção respiratória é bacteriana ou viral sem esse tipo de teste rápido, porque os sintomas são quase idênticos", disse Peter Johnstone, chefe de otimização de medicamentos do CCG Liverpool.

"O FebriDx se adapta muito bem à iniciativa Pharmacy First. O teste usa uma pequena amostra de sangue retirada do dedo para diferenciar entre infecções respiratórias agudas bacterianas e virais em apenas dez minutos. Começamos a oferecê-lo em farmácias locais para ajudar a garantir que as pessoas façam o tratamento certo."

O teste FebriDx já está sendo usado em alguns hospitais e consultórios de clínica geral em todo o Reino Unido há três anos, mas esta é a primeira vez que é utilizado na região de Merseyside.

"Nosso objetivo é fornecer aos pacientes um acesso mais fácil a testes e tratamentos para tosse aguda sob uma nova Direção do Grupo de Pacientes (Patient Group Direction, PGD)", explica Matt Harvey, diretor da Farmácia Comunitária de Liverpool. "Com o grande número de pacientes com tosse e problemas respiratórios durante o inverno, vemos uma oportunidade de trazer este teste para as farmácias locais com o intuito de nos ajudar a fornecer tratamento aos pacientes mais rapidamente, sem a necessidade de uma consulta médica ou prescrição prévia."

Além da facilidade, estudos clínicos mostram que este teste permite que os profissionais de saúde descartem infecções bacterianas em seus pacientes com 99% de segurança, o que pode ajudar a reduzir o uso desnecessário de antibióticos e a resistência antimicrobiana.

Para mais informações sobre esse serviço, acesse: www.liverpoolccg.nhs.uk

Sobre a CCG Liverpool NHS

O Grupo de Comissionamento Clínico (CCG) Liverpool NHSé responsável pelo comissionamento (planejamento e compra) de serviços de saúde hospitalares e comunitários para os cidadãos de Liverpool. Ele tem um orçamento aproximado de 840 milhões de libras esterlinas por ano. O CCG é composto por representantes dos 85 consultórios clínicos da cidade e liderado por um órgão regulador, composto por clínicos gerais de toda a cidade. Visite o site em: www.liverpoolccg.nhs.uk

Sobre a Farmácia Comunitária de Liverpool

A Farmácia Comunitária de Liverpool éo comitê farmacêutico local de Liverpool (Local Pharmaceutical Committee, LPC), uma organização que representa farmácias comunitárias em toda a cidade. Visite o site em: www.liverpool-lpc.org.uk

Contato

Contato de mídia do CCG Liverpool NHS (National Health Service) Anna Kettle, Gerente sênior de comunicações, CCG Liverpool NHS tel.: 0151 295 3540, e-mail: [email protected]

