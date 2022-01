Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

As empresas brasileiras estão expandindo o uso da automação, reconhecendo a importância da flexibilidade e adaptabilidade sob condições de negócios em constante mudança, de acordo com um novo relatório publicado, hoje, pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria.

O relatório ISG Provider Lens? Intelligent Automation - Solutions and Services 2021 para o Brasil mostra que a confiança dos negócios aumentou no primeiro semestre de 2021, à medida que o país respondeu à pandemia da Covid-19 com vacinas e outras medidas, levando metade de todas as empresas a aumentar o investimento em tecnologia, apesar de questões políticas, econômicas e da cadeia de suprimentos em curso.

As empresas tradicionais no Brasil estão se voltando para a transformação digital com o intuito de se preparar para mudanças potencialmente devastadoras, como interrupções na cadeia de suprimentos causadas pela Covid-19, mas também estão sob pressão de novos concorrentes, menores e altamente automatizados, diz o relatório. Empresas estabelecidas estão sendo desafiadas a evoluírem sua automação de esforços departamentais isolados para o nível corporativo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O investimento em TI é um dos caminhos mais promissores para o futuro do Brasil", disse Chip Wagner, CEO da ISG Automation. "Indústrias como bancos, serviços financeiros, comércio eletrônico e varejo mostraram que a transformação digital pode expandir a economia do país além das matérias-primas."

A automação inteligente de negócios ainda está em estágio inicial no Brasil, com a maioria das empresas focadas em descobrir casos de uso apropriados, diz o relatório. A automação vem sendo aplicada nas operações da cadeia de suprimentos e logística, bem como na conformidade com os processos fiscais. As empresas financeiras automatizaram processos complexos em torno de financiamento imobiliário, cobrança de dívidas e crédito. Mas existe um potencial mais amplo no varejo, saúde, telecomunicações e setor farmacêutico, diz o ISG.

Em IA conversacional, o Brasil já é um mercado líder, tendo altas taxas de adoção de interfaces de usuário baseadas em voz, como Siri, Alexa e Cortana, de acordo com o relatório. Isso acelerou o desenvolvimento de cenários complexos de conversação homem-máquina, e a inteligência conversacional passou a ser muito usada em chatbots de contact center, agentes virtuais e assistentes de voz. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo em termos de número de bots implantados e transações tratadas por eles. No entanto, os bots foram adicionados tão rapidamente que muitos ainda têm apenas funções básicas e carecem de monitoramento, curadoria e reciclagem, diz o ISG.

O Brasil também está à frente de alguns outros grandes países, incluindo os EUA, em se tornar uma economia sem papel, de acordo com o ISG. Há menos necessidade de processamento inteligente de documentos, pois aplicações típicas, como faturamento em papel e processamento de sinistros, já são executadas eletronicamente no Brasil. O governo e o setor público também estão altamente engajados em iniciativas de governo eletrônico, como urnas eletrônicas e o sistema de escrituração digital (SPED) para declarações fiscais.

Outras formas de automação, incluindo inteligência artificial para operações de TI (AIOps) e descoberta de processos e tarefas, são menos adotadas no Brasil do que em outros países, diz o relatório. Espera-se que o uso de AIOps se torne mais crítico devido à alta incidência de ameaças à segurança e à vulnerabilidade geral das empresas brasileiras a ataques cibernéticos. A mineração de processos ainda é comumente vista como uma ferramenta a ser aplicada uma única vez por prestadores de serviços de consultoria ou auditoria, e modelos de uso mais flexíveis serão necessários para popularizar seu uso no Brasil, diz o ISG.

O relatório ISG Provider Lens? Intelligent Automation - Solutions and Services 2021 para o Brasil avalia os recursos de 61 provedores em cinco quadrantes: Intelligent Business Automation, Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps), Conversational AI, Intelligent Document Processing e Process Mining and Discovery.

O relatório nomeia IBM e Stefanini como líderes em três quadrantes cada e Accenture e Capgemini como líderes em dois quadrantes cada. ABBYY, Celonis, CPQD, DXC Technology, Google, Kofax, Microsoft, Nama, Software AG, TIVIT, UiPath e UpFlux são nomeados como líderes em um quadrante cada.

Além disso, Automation Anywhere, SAP Signavio, Sinch Chatlayer, Stoque e Wipro são nomeadas como Rising Stars - empresas com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório foram disponibilizadas pela Sinch Chatlayer e Stoque.

O relatório ISG Provider Lens? Intelligent Automation - Solutions and Services 2021 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens? Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite este webpage.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite www.isg-one.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220112005238/pt/

Contato

Will Thoretz, ISG +1 203 517 3119 [email protected] Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG Mobile: +55 11 98671 5652 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags