Comunicado do Business Wire :Headspace Health

A Headspace Health, provedora da plataforma digital de saúde mental mais acessível e abrangente do mundo, anunciou hoje a aquisição da Sayana, empresa de saúde mental e bem-estar orientada por IA. A Sayana ampliará a capacidade da Headspace Health para fornecer conteúdo personalizado de autocuidado para sua crescente base global de membros.

Fundada em 2018 e apoiada pela Y Combinator em 2020, a Sayana tem dado suporte a usuários no mundo inteiro para melhorias da saúde mental ajudando-os a se tornarem mais conscientes das conexões entre seus sentimentos e eventos. O aplicativo Sayana Self-Care aproveita sessões baseadas em chats com um personagem de IA chamada Sayana, que incentiva os usuários a acompanhar seu humor juntamente com aquilo que o influencia. A Sayana personaliza as experiências dos usuários com base nas tendências de check-in e humor, revelando conteúdo de alta qualidade e exercícios de autocuidado baseados em terapia cognitiva comportamental (cognitive behavioral therapy, CBT), terapia de compromisso de aceitação (acceptance commitment therapy, ACT) e terapia comportamental dialética (dialectical behavioral therapy, DBT), além de exercícios de respiração. O aplicativo Sayana Sleep ajuda usuários a aproveitar profundas e reparadoras sessões de sono com base no seu humor e padrões de sono.

"Em meio a um cenário crescente de aplicativos de saúde mental e bem-estar, a Sayana desenvolveu uma experiência de usuário exclusivamente engajadora suportada por algoritmos de IA e aprendizado de máquina de classe mundial", disse Russell Glass, diretor executivo da Headspace Health. "A tecnologia da Sayana, e mais importante, a equipe da Sayana, nos ajudarão a avançar de forma significativa nossa estratégia de produtos e conteúdos enquanto continuamos construindo a plataforma de saúde mental e bem-estar mais completa do mundo."

Com a recente fusão entre a Headspace e a Ginger, a Headspace Health está criando uma experiência integrada para lidar com todo o espectro das necessidades da saúde mental - da prevenção ao cuidado clínico - tudo em uma única plataforma suportada por IA e ciência de dados. Hoje, a Ginger alavanca a IA para dar suporte à sua equipe de treinadores de saúde comportamental, terapeutas e psiquiatras para garantir interações de qualidade com membros, acompanhamento de serviços abrangente e estreita colaboração entre prestadores de cuidados. A Headspace aproveita o poder da IA para mostrar e recomendar conteúdo para incentivar a adoção de hábitos saudáveis. Com a adição da Sayana, a Headspace Health avançará sua capacidade para personalizar as experiências dos associados - para melhor entender, suportar e melhorar seus sentimentos e humor.

Sergey Fayfer, fundador e diretor executivo da Sayana, se juntará à Headspace Health e assumirá um cargo de liderança de produto, ao lado de uma experiente equipe de engenheiros e designers que avançarão ainda mais as exclusivas e envolvedoras experiências dos membros da empresa.

"Desde nossa criação, a Sayana segue na missão de colocar o autocuidado no bolso de todos", afirmou Sergey Fayfer. "Estamos empolgados para reunir nossa tecnologia, engenharia e experiência em design para ajudar a avançar os esforços da Headspace Health para democratizar cuidados da saúde mental de alta qualidade e acessível no mundo inteiro."

Os termos da negociação não foram divulgados.

A Headspace Health é a provedora líder mundial de soluções de saúde mental e bem-estar. Através da nossa principal marca, a Headspace, tocamos as vidas de mais de 100 milhões de pessoas em 190 países através de ferramentas de plena atenção para lidar com estresse, sono e foco. Nossas marcas empresariais, Headspace for Work e Ginger, são distribuídas por mais de 3.500 empresas, incluindo a Starbucks, Adobe, Delta Air Lines, e a ViacomCBS; e por meio de planos de saúde como Cigna. Nossos membros e funcionários de parceiros empresariais têm acesso a ferramentas de plena atenção e meditação, CBT, treinamento, terapia e psiquiatria, ajudando-os a serem mais saudáveis e mais produtivos. Para saber mais sobre a Headspace Health e nossa família de marcas, acesse www.headspacehealth.com.

