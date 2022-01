Comunicado do Business Wire :DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC), Lloyd's, o mercado de liderança mundial para soluções de risco comercial, corporativo e especializado, e a International Underwriting Association (IUA), anunciaram a assinatura de um contrato plurianual para transformar o mercado de Londres. O contrato também recebeu apoio da Lloyd's Market Association (LMA).

Lloyd's Underwriting Room, London (Credit: Lloyd's)

Como o maior centro de seguros do mundo, o mercado de seguros de Londres representa 7,6% do mercado mundial de (res)seguros comerciais, emprega 47.000 pessoas em todo o Reino Unido e representa quase um quarto do PIB da cidade de Londres, com seu prêmio bruto subscrito no valor de mais de US$ 110 bilhões.

Este contrato é um marco fundamental na construção do Futuro na Lloyd's, que verá o mercado de seguros transformado de um conjunto de processos analógicos em grande parte baseado em papel a um com foco em dados, automatizado e rentável. A DXC irá projetar de novo todo o sistema de TI do mercado e desenvolver uma plataforma digital nativa de nuvem em execução na AWS para substituir os sistemas de computação legados, enquanto automatiza os processos manuais.

John Neal, Diretor Executivo da Lloyd's, disse: "Com os respectivos compromissos da DXC, Lloyd's e todo o mercado de Londres, temos a capacidade de fazer a transição a uma solução de plataforma exclusiva que irá proporcionar ao mercado a automatização de processamentos e contabilidade, uma redução substancial nos custos operacionais e oferecer aos clientes um serviço muito mais rápido e melhor."

"Esta nova plataforma digital irá transforar fundamentalmente o modelo operacional do mercado de Londres", disse Mike Salvino, Presidente e Diretor Executivo da DXC Technology. "Estamos orgulhosos de que a DXC tenha sido encarregada de uma transformação de escala e importância sem precedentes. É a definição de 'missão crucial' e uma oportunidade para aplicarmos nossa profunda experiência no setor e em tecnologia."

A transformação aumentará a resiliência, a segurança e a velocidade da implementação de novos aplicativos. Também dará ao mercado as ferramentas para obter mais valor comercial mediante dados e análises. Combinados, estes recursos irão melhorar a agilidade e o desempenho do mercado de Londres, aumentando sua capacidade de se adaptar com rapidez às condições do mercado.

Dave Matcham, Diretor Executivo da IUA, disse: "Como associação, a IUA e seus membros compreendem que a transformação digital é imprescindível a seus negócios e se manterem competitivos no mercado de Londres. O novo contrato de joint venture reforça o compromisso do mercado das empresas, DXC e Lloyd's, de atuarem juntas em uma agenda de modernização tão importante aos serviços centrais."

Sheila Cameron, Diretora Executiva da LMA, disse: "Este é um passo significativo na jornada para digitalizar o mercado da Lloyd's e de Londres. Estamos na expectativa de trabalhar com nossos membros do Agente Administrativo, DXC, Lloyd's e o mercado mais amplo de Londres, à medida que construímos um futuro mais rápido e mais rentável, com base em dados para o mercado e seus clientes."

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) auxilia empresas internacionais a executar seus sistemas e operações de missão crucial, ao modernizar a TI, otimizar arquiteturas de dados bem como garantir segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações do setor público mundial confiam na DXC para implementar serviços em toda a Enterprise Technology Stack, a fim de impulsionar novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente. Saiba mais sobre como oferecemos excelência a nossos clientes e colegas em DXC.com.

Sobre a Lloyd's

A Lloyd's é o mercado de liderança mundial para soluções de risco comercial, corporativo e especializado. Através da inteligência coletiva e experiência de subscritores e corretores do mercado, compartilhamos riscos para criar um mundo mais encorajador.

O mercado da Lloyd's oferece os recursos, a capacidade e a percepção para desenvolver produtos novos e inovadores a clientes em qualquer setor, em qualquer escala, em mais de 200 territórios.

Somos formados por mais de 50 seguradoras de liderança, mais de 200 corretores registrados na Lloyd's e uma rede mundial de mais de 4.000 coberturas locais. Por trás do mercado da Lloyd's está a Corporação: uma organização e reguladora independente que trabalha para manter a reputação e a operação bem-sucedidas do mercado.

Estamos trabalhando para criar soluções contra as ameaças mais atuais e predominantes. Como Presidente da Força-Tarefa de Seguros para Iniciativa de Mercados Sustentáveis de Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, a Lloyd's está reunindo o setor para garantir a transição à emissão zero. Nossa comunidade de pesquisa está obtendo conhecimentos de todo o setor para fornecer informações de ponta sobre os riscos sistêmicos das mudanças climáticas à segurança cibernética.

E mediante nossa estratégia digital, O Futuro na Lloyd's, estamos tornando mais fácil e barato a colocação, o preço e a cobertura do processo no mercado da Lloyd's.

DXC Technology Jonathan Batty [email protected] +44 7775548799

Lloyd's Annie Roberts [email protected] +44 (0) 20 7327 5391

