Comunicado do Business Wire :Auth0

A Auth0, uma unidade de produto da Okta (NASDAQ: OKTA), divulgou hoje as descobertas do seu primeiro Índice de identidade do setor público, um relatório de pesquisa global que fornece aos líderes de tecnologia do governo percepções sobre a maturidade da identidade de organizações do setor público, mundialmente. O relatório destaca a importância da estratégia de identidade centralizada para entregar serviços seguros e acessíveis aos cidadãos com mais rapidez.

Nos últimos dois anos, muitas organizações do setor público foram motivadas pela necessidade imediata de implementar infraestrutura digital para manter a continuidade dos seus serviços devido à pandemia da COVID-19 - como oferecer renovações on-line de licenças ao cidadão e educação virtual - e agora enfrentam os impactos na segurança cibernética e experiência do usuário. Desde a Ordem Executiva sobre "Melhorar a segurança cibernética da nação" nos Estados Unidos, iniciativas de identidade digital e acesso único (Single Sign-On, SSO) no Reino Unido e Austrália, permitindo que funcionários, cidadãos e outras entidades do governo acessem tais aplicativos com facilidade e segurança tornou-se uma demanda em todo o mundo.

O Índice 2022 de identidade do setor público, realizado pela Auth0 e a Market Connections, coleta as percepções de 850 tomadores de decisão de TI e linhas de negócios em organizações governamentais nacionais e estaduais/locais nos EUA, Reino Unido, Austrália/Nova Zelândia (ANZ) em relação às suas estratégias de gerenciamento de identidade e acesso (Identity and Access Management, IAM).

Estão entre as principais conclusões do relatório:

-- Apenas uma entre cinco está extremamente confiante na segurança (17%) ou facilidade de uso (19%) da sua solução de autenticação atual.

-- Nome de usuário e senha é o método de autenticação mais frequentemente utilizado por cidadãos (86%), em comparação ao raro uso de autenticação biométrica ou sem senha (16%).

-- Quatro entre dez estão atualmente criando suas próprias soluções de IAM internamente (41%) e citam a velocidade para implementação (83%) e uso de equipe interna (82%) para gerenciar IAM internamente como dois dos maiores pontos críticos ao fazê-lo.

-- A maioria dos governos está buscando expandir seus serviços digitais nos próximos dois anos (75%) e definem a proteção dos dados e privacidade do cidadão como mais importante ao pensar em serviços ao cidadão (73%).

Análises regionais mostram que os entrevistados nos Estados Unidos consideram garantir a confiança dos cidadãos em serviços digitais como uma área altamente importante (71%), mas confiam menos na habilidade da sua organização para alcançar isso (56%). Discrepâncias similares na importância em relação à confiança na entrega incluem velocidade para adicionar novos serviços no Reino Unido (66% de importância vs. 48% de confiança) e melhoria da experiência do usuário na ANZ (72% de importância vs. 60% de confiança).

Dean Scontras, vice-presidente de Governo Estadual, Local e Educação (State and Local Government and Education, SLED) na Okta, afirmou: "É provável que a digitalização continue em vista dos mandatos de Zero Trust e crescentes expectativas dos consumidores. Organizações do setor público se beneficiam muito ao alinhar sua estratégia de gerenciamento de identidade com seus objetivos digitais. Apesar de existir um forte foco para garantir os dados do cidadão, a vasta maioria dos aplicativos ainda é protegida por um nome de usuário e senha, apesar de seus riscos de segurança bem documentados".

De acordo com a Forrester Research, o setor público possui uma enorme influência em toda a economia representando 30% do PIB global e 33% da força de trabalho global, e a empresa de pesquisas globais prevê que mais governos adotarão estruturas de Zero Trust para ressuscitar a confiança pública nos serviços digitais.1

Uma abordagem com a identidade em primeiro lugar coloca a identidade no centro da transformação digital do governo, ao mesmo tempo em que cria a base para um modelo de segurança Zero Trust. As modernas tecnologias de login que substituem as tradicionais senhas e incluem obstáculos apenas quando um comportamento suspeito é detectado são fundamentais para essa abordagem. Ao mudar para identidade em primeiro lugar, organizações como a Larimer County fornecem acesso fácil e ininterrupto para usuários legítimos, reduzindo ao mesmo tempo riscos de violações de segurança e conformidade.

Jessica Figueras, conselheira de crime cibernético e identidade digital para governos e consultora na Okta, afirmou: "Diante da crescente digitalização, falta de habilidades e danos on-line, governos estão focando nas tecnologias que podem implementar para ajudá-los a alcançar seus objetivos digitais. A pesquisa sugere que a identidade seja a tecnologia que possa ajudar o setor público a fazer mais, com menos".

Para saber mais e fazer o download do relatório completo, acesse: Índice Auth0 2022 de identidade do setor público.

Metodologia

A Auth0 contratou a Market Connections para criar uma pesquisa on-line para 850 tomadores de decisão de TI e linha de negócios em governos nacionais e estaduais/locais nos EUA (200 federias, 200 estaduais e locais), Reino Unido (100 federais, 100 estaduais e locais) e ANZ (Austrália/Nova Zelândia) (155 federais, 95 estaduais e locais), entrevistados em setembro e outubro de 2021.

Sobre a Auth0

A Auth0, uma unidade de produto da Okta, adota uma abordagem moderna para identidade e permite que organizações ofereçam acesso seguro a qualquer aplicativo, para qualquer usuário. A Auth0 Identity Platform é altamente personalizável, e é tão simples como as equipes de desenvolvimento desejam e tão flexível como elas precisam. Protegendo bilhões de transações de login a cada mês, a Auth0 proporciona conveniência, privacidade e segurança para que os clientes possam se dedicar à inovação. Saiba mais em https://auth0.com.

Sobre a Okta

A Okta é a provedora líder de identidade independente. A Okta Identity Cloud permite que organizações conectem com segurança as pessoas certas às tecnologias certas, no momento certo. Com mais de 7.000 integrações pré-construídas para provedores de aplicativos e infraestrutura, a Okta fornece acesso simples e seguro a pessoas e organizações em todos os lugares, dando-lhes a confiança para alcançar seu pleno potencial. Mais de 14.000 organizações, incluindo a JetBlue, Nordstrom, Siemens, Slack, Takeda, Teach for America, e Twilio confiam na Okta para ajudar a proteger as identidades das suas equipes e clientes.

Termo de responsabilidade:

Os relatórios de pesquisa e resumos relacionados aqui mencionados são fornecidos apenas para fins informativos e consistem nas opiniões das organizações que publicam tais pesquisas e não devem ser interpretados como declarações de fato. A Okta e a Auth0 não fazem representações, garantias ou outras confirmações em relação a tal pesquisa.

1Public Sector Predictions 2022, Forrester Research, Inc., 3 de novembro de 2021.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

