Comunicado do Business Wire :Altum Technologies Oy

A Altum Technologies Oy (CEO: Matias Tainela, com sede em Helsinki [Finlândia], daqui em diante "Altum") e a Nippon Steel Engineering Co., Ltd. (CEO: Yukito Ishiwa, com sede em Tóquio [Japão], daqui em diante "NSE") anunciaram uma colaboração conjunta para lançar um novo Serviço de Limpeza Inteligente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005101/pt/

A focused ultrasound technology can remove foulants from piping and other industrial equipment. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este novo serviço permitirá que os fabricantes de processo limpem e evitem a incrustação de equipamentos e tubulações industriais usando tecnologia ultrassônica guiada por software. Ambas as empresas assinaram um contrato de licenciamento da tecnologia ZPD da Altum para disponibilizar o Serviço de Limpeza Inteligente no Japão em diferentes setores, como energia, petroquímica, fabricação de papel, empresas de alimentos e bebidas e muito mais.

Agora, a Altum e a NSE estão combinando forças para fornecer uma solução ultrassônica que não é apenas potente, mas também eficaz para grandes e diversos tipos de equipamentos e dispositivos de processos industriais. A partir de agora, as empresas não sofrerão incrustações e seus muitos problemas relacionados, como produção e perda de capacidade.

Em relação ao tamanho atual do mercado, que o Serviço de Limpeza Inteligente cobrirá no Japão, é estimado em US$ 1,8 bilhão de dólares (200 bilhões de ienes). A NSE e a Altum continuarão trabalhando para expandir esse tamanho de mercado a novos patamares.

O objetivo da colaboração entre Altum e NSE não é apenas trazer benefícios para a indústria, mas também para todo o planeta, pois haverá redução das emissões de CO2 das instalações de produção industrial. Além disso, os métodos alternativos de limpeza incluem produtos químicos tóxicos e o objetivo da Altum e da NSE é eliminar ou reduzir a necessidade do uso desses produtos químicos para a limpeza dos processos de produção. O serviço ultrassônico da NSE e da Altum servirá como uma ferramenta sem precedentes para combater a mudança climática a fim de ajudar as empresas a cumprir vários dos ODS definidos pela ONU.

A Altum também garantiu a próxima rodada de financiamento de crescimento das companhias de seguros LocalTapiola, Tesi (Finnish Industry Investment Ltd) e Maki.vc.

A Altum fornece seu serviço ZPD mundial para a indústria de processo contribuindo para melhorar a eficiência energética das fábricas. Isso reduzirá a carga ambiental e contribuirá para a realização de uma sociedade neutra em carbono por meio de seu uso generalizado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005101/pt/

Contato

Bo Malmberg Presidente do conselho e cofundador +358 40 515 6373 Altum Technologies Oy Helsinki (Finlândia) https://altumtechnologies.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags