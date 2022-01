Comunicado do Business Wire :2TM Group

A 2TM, holding que controla o Mercado Bitcoin, está adquirindo uma participação majoritária na Criptoloja, uma exchange de ativos digitais sediada em Lisboa e que começou a operar em Portugal em julho de 2021. O Banco de Portugal (o Banco Central português) concedeu à empresa, em junho deste ano, a primeira licença para operar como exchange de criptoativos no país. A operação está sujeita à aprovação desse órgão regulador.

"O negócio cripto é global e as rodadas Série A e B de captação que fizemos nos dão a força necessária para participar intensamente deste cenário. Portugal é um mercado estratégico porque, além de exigir licença específica, e importância crescente no cenário cripto, é um caminho para o mercado europeu. Além da capacidade financeira, nossos investidores trouxeram a excelência tecnológica necessária para competirmos globalmente", afirma Roberto Dagnoni, CEO do Grupo 2TM.

A holding pretende iniciar a sua expansão na Europa com uma operação "OTC like" (mercado de balcão) e, num segundo momento, levando a plataforma completa do Mercado Bitcoin também para o varejo e para investidores institucionais. "Vamos ter acesso ao mercado europeu com claras sinergias com nossa presença na América Latina, pois compartilhamos o mesmo idioma, marca reconhecida e oportunidades de cross-sell para clientes. Além disso, existem muitos brasileiros vivendo em Portugal que adorariam investir por meio de nossa plataforma", disse Dagnoni.

A 2TM vê muitas vantagens em operar em no ambiente em processo crescente de regulação da União Europeia. "É uma trilha que buscamos no Brasil e entendemos que é o caminho para a institucionalização do mercado. Estar em Portugal é uma importante vantagem competitiva para grandes clientes B2B e operações OTC", explica o executivo. Ele diz ainda que esse movimento estabelece presença da holding num ecossistema de fintech e blockchain emergente na Europa, uma vez que Portugal é considerado um dos países mais amigos da criptografia naquele continente.

Luís Gomes e Pedro Borges, fundadores da Criptoloja, seguem à frente do negócio e vão liderar a expansão da 2TM no continente. "Não há dúvida de que estar com uma companhia investida pelo SoftBank, ou de fundos como Tribe e 10T, contribui para a construção da nossa reputação em Portugal. Além disso, há a expertise da empresa na construção de uma exchange forte, a maior em ativos digitais de toda a América Latina, e com a clara missão de transformar o setor na Região. Queremos fazer o mesmo com Portugal e Europa" diz Luis Gomes.

Pedro Borges explica que o ecossistema cripto está florescendo em Portugal. "No país, as criptomoedas são ainda um tema embrionário, mas com um potencial imenso. Os ativos virtuais, como a bitcoin, ethereum, etc, assentam na tecnologia blockchain, absolutamente disruptora que terá uma procura e utilização exponencial. Queremos que a Criptoloja e as nossas plataformas sejam o lugar a ir, sempre que alguém, particular ou empresa, pense em transacionar, investir, negociar ou simplesmente trocar ideias sobre criptomoedas.

Sobre 2TM:O grupo é uma FMItech que cria uma infraestrutura para o mercado financeiro baseada na tecnologia blockchain, garantindo eficiência e segurança nas operações de captação e investimento. O ecossistema da 2TM é formado por nove empresas, dentre as quais destacamos: Mercado Bitcoin, Meubank, MB Digital Assets, Bitrust, Blockchain Academy e MezaPro. A 2TM quer revolucionar o futuro do mercado financeiro com inovação, tecnologia, segurança e transparência, democratizando o universo de criptomoedas e ativos digitais, oferecendo diferentes soluções para empresas e consumidores finais.

A CriptoLoja é uma exchange portuguesa de criptomoedas com sede em Lisboa. Em junho de 2021, tornou-se a primeira empresa do setor no país a ser oficialmente licenciada pelo Banco de Portugal. Fundada por experientes especialistas financeiros, ela oferece a seus usuários acesso às moedas mais populares, incluindo Bitcoin, Ether e Cardano. Para obter mais informações, visite: https://criptoloja.com/

