Wall Street sobe após declarações de Powell

Wall Street se recuperou nesta terça-feira após cinco dias de quedas, um pouco mais tranquila com a postura firme em relação à inflação, mas otimista sobre a economia, do presidente do Fed, Jerome Powell, perante o Senado.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,51%, a 36.251,02 pontos, e o Nasdaq, de 1,41%, a 15.153,45 pontos. O S&P 500 subiu 0,92%, a 4.713,07 unidades.

