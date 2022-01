Salah decepciona e Egito perde para Nigéria na CAN

Uma das grandes estrelas da Copa Africana de Nações, o atacante do Liverpool Mohamed Salah decepcionou na estreia no torneio, ao ser incapaz de evitar a derrota do Egito por 1 a 0 para a Nigéria, nesta terça-feira (11).

As 'Águias Verdes' se mostraram uma equipe muito mais compacta, dominando a posse de bola e fisicamente mais fortes diante de um Egito em que Salah sofreu por estar isolado no ataque, sem capacidade de criar chances de perigo.

O gol da vitória da Nigéria foi construído pelo atacante do Nantes Moses Simon, que avançou pela esquerda e cruzou para Joe Aribo ajeitar de cabeça para Kelechi Iheanacho, que marcou aos 30 minutos de jogo.

O Egito, sete vezes campeão continental, encontrou enorme dificuldade para buscar o empate e, na melhor chance da partida, viu Salah ser superado pelo goleiro nigeriano Maduka Okoye num 'um contra um', aos 26 do segundo tempo.

Na outra partida do grupo D, Sudão e Guiné-Bissau empataram em 0 a 0.

Outra favorita, a Argélia estreou na Copa Africana de Nações com um empate sem gol diante de Serra Leoa, que apostou na retranca e garantiu um valioso ponto diante dos atuais campeões continentais.

O outro duelo do grupo E, entre Costa do Marfim e Guiné Equatorial, será disputado nesta quarta-feira.

