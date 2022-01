Rapper Kanye West planeja show na Rússia e encontro com Putin

O rapper Kanye West planeja viajar a Moscou no fim do ano, segundo a revista "Billboard", para apresentar seu show "Sunday Service" e se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin.

A publicação da indústria musical, que cita o assessor de West, Ameer Sudan, informa que o artista trabalha em novos negócios com Aras Agalarov - milionário relacionado a Donald Trump - e o filho músico do empresário, cujo nome artístico é Emin.

"Ele passará muito tempo na Rússia", disse Sudan à Billboard. Segundo ele, o país será "uma segunda casa" para Ye, que mudou legalmente de nome no ano passado.

Desde 2019, o rapper costuma oferecer o Sunday Service, um show intimista que lembra as missas de domingo em igrejas e é acompanhado de corais gospel.

A política não é estranha para Ye, 44. Em 2020, ele se apresentou nas eleições presidenciais americanas como candidato independente pelo Birthday Party. Em 2018, reuniu-se com o então presidente Trump em um encontro que incluiu um abraço entre os dois e uma diatribe ante as câmeras.

Potenciais críticas por sua relação com a Rússia não farão Ye desistir, afirmou Ameer Sudan. "Kanye está muito ciente do que acontece. Ele não vai contra os Estados Unidos, nem para causar conflitos, mas Ye é Ye, não pode ser controlado", comentou.

