Presidente do Turcomenistão ordena o fechamento de cratera conhecida como 'Porta do inferno'

O presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdymukhamedov, ordenou, nesse sábado, 8, o fechamento de uma cratera de 70 metros de diâmetro que libera chamas. Conhecida mundialmente como "Porta do Inferno", a abertura é rica em gás natural, mas, segundo o líder político, afeta negativamente o meio ambiente e a saúde das pessoas que vivem nas proximidades.

Durante pronunciamento televisionado, além da questão ecológica, Berdymukhamedov citou a econômica. "Estamos perdendo recursos naturais valiosos, pelos quais poderíamos obter lucros significativos e usá-los para melhorar o bem-estar do nosso povo", defendeu o mandatário.

Cratera é resultado de um erro de cálculo

Chamada "Porta do inferno", por causa de suas chamas que queimam há mais de 50 anos, a cratera é um ponto turístico por fazer contraste com a paisagem desértica do local em que está localizada, na aldeia de Davarza, ao norte do país turcomeno.

A área tem uma quantidade significativa de petróleo e gás natural e é resultado de uma perfuração a uma caverna subterrânea feita por geólogos da ex-União Soviética, em 1971. Com o erro de cálculo para a perfuração, os cientistas decidiam atear fogo no local, por medo de que a cratera emitisse gases venenosos.

O resultado foram chamas que queimam há mais de cinco décadas, indicando a grande quantidade de reservas de gás do Turcomenistão.

