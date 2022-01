PRINCIPAIS NOTÍCIAS

MUNDO VÍRUS: Mais de 50% dos europeus poderão contrair ômicron em dois meses, diz OMS

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

EUA RACISMO: Biden assume risco político para defender 'direito ao voto'

CAZAQUISTÃO DISTÚRBIOS: Presidente do Cazaquistão anuncia retirada de tropas russas e critica antecessor

-- MUNDO VÍRUS

COPENHAGUE:

Mais de 50% dos europeus poderão contrair ômicron em dois meses, diz OMS

Mais de 50% da população da região Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS) terá contraído a variante ômicron do coronavírus nos próximos dois meses, se o ritmo atual de transmissão se mantiver mantida - advertiu a instituição, nesta terça-feira (11).

(Mundo oms europa saúde política ômicron, Prev, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

PEQUIM:

Terceira cidade chinesa é confinada no aniversário da 1ª morte por covid

A China confinou nesta terça-feira (11) os moradores de uma terceira cidade, enquanto o país enfrenta vários surtos de covid-19 no segundo aniversário da primeira morte pela pandemia

(China pandemia saúde mundo vacinas, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

PARIS:

Acesso desigual às vacinas pode fragilizar combate à mudança climática

As grandes desigualdades no acesso às vacinas anticovid-19 podem enfraquecer a luta por grandes causas internacionais, como as mudanças climáticas - alertou o Fórum Econômico Mundial nesta terça-feira (11).

(MUndo pandemia vacinas meio ambiente sociedade política, Prev, já transmitida)

WASHINGTON:

BM reduz previsão de crescimento mundial e alerta sobre impacto da ômicron

O crescimento global vai desacelerar este ano e a situação pode piorar devido ao impacto da variante ômicron do coronavírus, que se espalha rapidamente, acentuando a escassez de mão de obra e problemas logísticos, alertou o Banco Mundial (BM) nesta terça-feira (11).

(Mundo BM economia saúde crescimento previsões, Prev, 720 palavras, já transmitida)

INFOGRÁFICO

GENEBRA:

OMS estima que doses de reforço não são suficientes para acabar com pandemia

Combater a pandemia de covid-19 com doses de reforço das vacinas atuais não é uma estratégia viável, alertaram nesta terça-feira (11) especialistas da Organização Mundial da Saúde, que pediram vacinas que previnam melhor a transmissão.

(OMS mundo pandemia saúde vacinas reforço, Prev, 550 palavras, já transmitida)

-- EUA RACISMO

WASHINGTON:

Biden assume risco político para defender 'direito ao voto'

Joe Biden irá ao estado da Geórgia nesta terça-feira (11) para avançar em uma promessa crucial de sua presidência: a de proteger o acesso das minorias ao voto, em especial dos eleitores afroamericanos, em uma viagem simbólica e, ao mesmo tempo, arriscada.

(EUA voto minorias racismo política eleições sociedade, Prev, ja transmitida)

WASHINGTON:

Biden promove na Geórgia dois projetos cruciais para voto das minorias nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará para o estado da Geórgia, nesta terça-feira (11), para promover dois projetos de lei destinados a proteger os direitos ao voto das minorias, prejudicados, segundo ele, pelos republicanos.

(EUA voto minorias racismo política eleições sociedade, Quadro, já transmitida)

-- CAZAQUISTÃO DISTÚRBIOS

NUR-SULTAN:

Presidente do Cazaquistão anuncia retirada de tropas russas e critica antecessor

O presidente do Cazaquistão, Kassym Jomart Tokayev, anunciou nesta terça-feira (11) que o contingente de forças liderado pela Rússia começará a deixar o país em dois dias e criticou fortemente seu predecessor, no que parece ser uma tentativa de reforçar sua autoridade.

(Cazaquistão distúrbios governo política energia Rússia, Prev, 700 palavras - já transmitida, com acompanhamento)

VÍDEO, FOTOS, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS:

WASHINGTON:

Suprema Corte dos EUA analisa detenção de migrantes por meses sem audiências

A Suprema Corte dos Estados Unidos examina nesta terça-feira (11) uma demanda coletiva de migrantes retidos durante pelo menos seis meses sem uma audiência com um juiz de imigração, um tema delicado para o governo Joe Biden, que havia prometido uma política migratória "mais humana".

(EUA justiça migrantes sociedade política, Prev, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

WASHINGTON:

Incêndios mortais nos EUA atingem os mais pobres

Os dois incêndios que mataram cerca de trinta pessoas em Nova York e Filadélfia nos últimos dias são um indicador da deterioração da habitação social e da crise imobiliária nas principais cidades americanas.

(EUA incêndios sociedade pobreza desigualdade meio ambiente, Ângulo, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

NOVA YORK:

Promotores do 'caso Maxwell' propõem retirar acusações em troca de manter veredicto

Duas acusações de perjúrio contra Ghislaine Maxwell poderão ser retiradas nos Estados Unidos em troca de se manter o veredicto de culpa por tráfico sexual - ofereceram os promotores na segunda-feira (10).

(EUA GB justiça política realeza estupro sociedade, acompanhamento)

BRASÍLIA:

Brasil registrou em 2021 a maior inflação em seis anos (10,06%)

O Brasil registrou em 2021 uma inflação de 10,06%, a mais alta desde 2015 e muito mais elevada que a do ano anterior (4,52%), um dado que pode complicar ainda mais o panorama para o presidente Jair Bolsonaro a nove meses das eleições presidenciais.

(Brasil economia inflação preços pandemia política, Prev, 550 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BRUXELAS:

EUA apresenta à Otan detalhes do diálogo com a Rússia por crise na Ucrânia

A principal negociadora dos Estados Unidos para a crise entre a Ucrânia e a Rússia, Wendy Sherman, apresentou nesta terça-feira (11) à Otan detalhes do diálogo que manteve com seu colega russo, enquanto o governo de Kiev pediu uma cúpula internacional.

(EUA Otan Rússia Ucrânia política conflito diplomacoa, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

ESTRASBURGO:

Morre presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli

O presidente do Parlamento Europeu, o socialdemocrata italiano David Sassoli, faleceu nesta terça-feira (11) e foi saudado como um "campeão da democracia" por eurodeputados e lideranças do bloco.

(UE Parlamento política morte sociedade eurodeputados, Prev, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO, VÍDEO

PARIS:

David Sassoli, da televisão para a presidência da Eurocâmara

O socialdemocrata italiano David Sassoli, falecido nesta terça-feira (11) aos 65 anos, presidia o Parlamento Europeu desde 2019, um cargo assumido de surpresa por este ex-apresentador de televisão que há mais de dez anos deu o salto para a política.

(UE Parlamento política morte sociedade eurodeputados, Perfil, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

LONDRES:

Novo escândalo por festa durante confinamento atinge Boris Johnson

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, cuja popularidade cai constantemente, se viu em apuros novamente nesta terça-feira (11) por outro escândalo sobre uma grande festa realizada em pleno confinamento nos jardins de Downing Street que a polícia diz estar investigando.

(GB pandemia covid governo política sociedade, Prev, 500 palavras, já transmitida)

PARIS:

Julgamento dos atentados de Paris é retomado com interrogatório dos réus

O processo dos atentados que deixaram 130 mortos em novembro de 2015 em Paris e seus arredores foi retomado, nesta terça-feira (11), com o início dos interrogatórios dos réus, após mais de duas semanas de recesso.

(França ataques terrorismo Paris justiça sociedade, Prev, 440 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte lança 'suposto projétil balístico'

A Coreia do Norte lançou um "suposto projétil balístico" ao Mar do Leste - anunciaram as Forças Armadas sul-coreanas citadas pela agência de notícias Yonhap, menos de uma semana depois de Pyongyang ter testado um míssil hipersônico.

(CoreiaNorte mísseis política forças armadas, Prev, 660 palavras, já transmitida, com atualização)

GENEBRA:

ONU pede ajuda recorde de US$ 5 bilhões para o Afeganistão

A ONU pediu um recorde de US$ 5 bilhões para financiar a ajuda necessária este ano para garantir o futuro do Afeganistão, que está à beira de uma catástrofe humanitária.

(Afeganistão ONU ajuda humanitária talibãs conflito política diplomacia, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁFRICA:

CIDADE DO CABO:

Suspeito de incendiar Parlamento sul-africano é acusado de terrorismo

O homem suspeito de estar por trás do incêndio que devastou o Parlamento sul-africano no início de janeiro na Cidade do Cabo foi acusado de "terrorismo", nesta terça-feira (11), e deve passar por uma avaliação psiquiátrica após um diagnóstico inicial de esquizofrenia.

(África Sul incêndio justiça sociedade política, Prev, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- OCEANIA

MELBOURNE:

Caso Djokovic lança luz sobre situação dos imigrantes na Austrália

Durante quatro noites, o centro de retenção para migrantes Park Hotel, em Melbourne, foi a morada do número um do tênis mundial, Novak Djokovic. No local, 32 pessoas permanecem detidas em virtude das rígidas leis migratórias da Austrália, algumas delas há vários anos

(Austrália pandemia migrantes saúde sociedade política, Ângulo, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

BRASÍLIA:

Brasil registrou em 2021 a maior inflação em seis anos (10,06%)

O Brasil registrou em 2021 uma inflação de 10,06%, a mais alta desde 2015 e muito mais elevada que a do ano anterior (4,52%), um dado que pode complicar ainda mais o panorama para o presidente Jair Bolsonaro a nove meses das eleições presidenciais.

(Brasil economia inflação preços pandemia política, Prev, 550 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

BM reduz previsão de crescimento mundial e alerta sobre impacto da ômicron

O crescimento global vai desacelerar este ano e a situação pode piorar devido ao impacto da variante ômicron do coronavírus, que se espalha rapidamente, acentuando a escassez de mão de obra e problemas logísticos, alertou o Banco Mundial (BM) nesta terça-feira (11).

(Mundo BM economia saúde crescimento previsões, Prev, 720 palavras, já transmitida)

INFOGRÁFICO

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

França permitirá que homossexuais doem sangue sem condições

A partir de março, os homoafetivos poderão doar sangue na França sem condições, anunciou nesta terça-feira (11) o governo do país europeu, que decidiu que a orientação sexual não será mais um critério na hora de doar sangue.

(França direitos saúde homossexuais sociedade, Prev, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- TÊNIS

MELBOURNE:

Djokovic treina para Aberto na Austrália após vitória legal

O tenista Novak Djokovic treinou na sede do Aberto da Austrália, nesta terça-feira (11), após sua vitória legal contra sua deportação, embora sua participação esteja pendente de uma decisão do governo sobre o cancelamento de seu visto.

(Austrália tênis pandemia saúde sociedade covid vacinação, Prev, 660 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags