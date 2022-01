Ministro da Economia do Peru testa positivo para a covid-19

O ministro peruano da Economia, Pedro Francke, testou positivo para a covid-19 nesta terça-feira (11), quando o país atravessa a terceira onda da pandemia.

"O ministério da Economia informa que o ministro Pedro Francke testou positivo para um exame molecular para o diagnóstico da covid-19", informou o ministério em nota.

"O ministro tomou as três doses e se encontra estável, cumprindo os protocolos sanitários e as indicações médicas", acrescentou a carta.

O ministério da Saúde confirmou há uma semana que o país atravessa uma nova onda da pandemia, após as festas de fim de ano.

O Peru registrou no domingo um recorde de 17.128 novos casos de covid-19 em um dia.

As infecções se devem à expansão da variante ômicron, altamente contagiosa, em Lima, Callao e diferentes regiões do país.

Segundo o ministério, 82% dos novos casos se devem à variante ômicron na Lima Metropolitana.

O ministro da Saúde, Hernando Cevallos, disse à imprensa que a ômicron "afetará todo o sistema sanitário do país", afetado principalmente no primeiro nível de atendimento em postos e centros de saúde.

Dezenas de pessoas fizeram longas filas nesta terça-feira para se submeter a testes e se vacinar em hospitais e centros de vacinação na capital.

Em dezembro, eram contabilizados 1.500 diagnósticos positivos diários. As pessoas infectadas com a ômicron somam 332 no Peru.

Na semana passada foram registrados no país mais de 70.000 novos casos.

O país tem a maior taxa de mortalidade pela covid-19 do mundo, com 6.122 mortos por milhão de habitantes, segundo balanço da AFP com base em dados oficiais.

O Peru totaliza mais de dois milhões de casos de covid-19 e mais de 203.00 mortos desde o início da pandemia, em março de 2020.

