Mais de metade dos europeus poderão ter contraído ômicron em dois meses

Mais da metade dos europeus terá contraído a ômicron nos próximos dois meses se a taxa atual de infecções se mantiver, alertou a OMS nesta terça-feira (11), no aniversário de dois anos da primeira morte oficialmente atribuída à covid-19.

A variante altamente contagiosa do coronavírus se espalhou pelos países com uma velocidade vertiginosa, forçando governos a restabelecer medidas rígidas e acelerar seus programas de vacinação. A Europa está no epicentro deste ressurgimento alarmante.

"Nesse ritmo (...), prevê-se que mais de 50% da população da região terá sido infectada com a variante ômicron nas próximas seis ou oito semanas", disse o diretor da região Europa na Organização Mundial da Saúde (OMS), Hans Kluge.

O responsável destacou que esta variante apresenta várias mutações "capazes de se fixarem mais facilmente nas células humanas" e afetar pessoas que já tiveram covid-19 e estão vacinadas.

Enquanto isso, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, declarou que se sentia "muito bem" apesar de ter contraído o coronavírus pela segunda vez.

Da mesma forma, o vice-presidente boliviano David Choquehuanca contraiu covid-19 pela terceira vez, enquanto seis ministros do país estão infectados, informou o ministro da presidência.

A região Europa da OMS é composta por 53 países, incluindo alguns da Ásia Central. Nesta área, foram registrados 7 milhões de novos casos de covid-19 na primeira semana de 2022.

Para Kluge, essa transmissão "sem precedentes" do vírus se traduz em um aumento nas internações hospitalares, mas não no aumento da mortalidade.

"Há uma fração maior de casos assintomáticos, há uma fração menor de pessoas que precisam de internação e as taxas de mortalidade nos hospitais são menores", declarou, destacando a eficácia das vacinas já aprovadas.

No entanto, a OMS também observou que atualmente é impossível qualificar o vírus como endêmico, como é o caso da gripe.

"Ainda temos um vírus que evolui muito rapidamente e que apresenta novos desafios. Portanto, certamente não estamos a ponto de poder qualificá-lo como endêmico", afirmou a responsável por situações de emergência da OMS Europa, Catherine Smallwood.

Há exatamente dois anos morria na cidade chinesa de Wuhan um homem de 61 anos por covid-19, considerado até hoje a primeira pessoa a morrer pela doença, que até então ainda não tinha nome e era encarada como uma pneumonia estranha.

Desde aquele 11 de janeiro de 2020, o balanço cresceu para quase 5,5 milhões de mortes em todo o mundo, segundo dados oficiais, certamente muito inferiores aos reais.

Alguns meses após sua aparição em Wuhan, a China controlou a pandemia com uma mistura de confinamentos, fechamento de fronteiras e testagem massiva, mas surtos recentes colocaram essa estratégia em risco, semanas antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

As autoridades da cidade de Anyang, na província central de Henan, ordenaram na noite de segunda-feira que seus cinco milhões de moradores ficassem em casa e não dirigissem veículos particulares, informou a agência oficial de notícias Xinhua.

O Japão, por sua vez, estendeu até o final de fevereiro as restrições que impedem quase todas as chegadas do exterior.

Especialistas em saúde insistem que as vacinas continuam sendo a arma mais eficaz contra a pandemia.

Mas nesta terça-feira, especialistas da OMS alertaram que a mera repetição de vacinas de reforço não será suficiente para evitar o aparecimento de variantes e instaram a melhorar os imunizantes para travar a transmissão da doença.

"Uma estratégia de vacinação baseada em reiteradas doses de reforço" das primeiras vacinas "tem poucas chances de ser apropriada ou viável", afirmou em um comunicado o Grupo Técnico Consultivo da OMS sobre a composição de vacinas contra a covid-19

Enquanto isso, o Banco Mundial publicou suas previsões nesta terça, prevendo uma desaceleração do crescimento este ano e advertindo que a situação pode se agravar com o impacto da ômicron, que se alastra rapidamente, acentuando a escassez de mão de obra e problemas logísticos.

A instituição revisou para baixo sua previsão de crescimento do PIB global para 2022 em 0,2 ponto percentual, para 4,1%, após 5,5% em 2021.

Mas "as perturbações econômicas causadas pela ômicron podem reduzir ainda mais o crescimento global este ano, de 0,2 a 0,7 ponto percentual" até 3,9% ou 3,4%, acrescentou o organismo.

Além disso, a desigualdade no acesso às vacinas voltou a ser denunciada, com o Fórum Econômico Mundial alertando que essa lacuna pode fragilizar a luta contra outros desafios globais, como as mudanças climáticas.

A divergência global no acesso às vacinas "criará tensões - dentro dos Estados e entre Estados -, o que poderá agravar os efeitos da pandemia e complicar a coordenação necessária para enfrentar os desafios comuns", disse a organização, com sede em Genebra, na 17ª edição de seu "Global Risk Report", publicado nesta terça.

