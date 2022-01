Magawa, o rato herói que caçava minas terrestres, morre aos 8 anos no Camboja

Magawa, a rata que passou a maior parte de sua vida farejando minas terrestres no Camboja e foi reconhecida por suas contribuições por salvar vidas, morreu no fim de semana passado, disse a organização sem fins lucrativos que a treinou, em um comunicado nesta terça-feira, 11.

A fêmera da espécie rato-gigante-africano fez parte da iniciativa "HeroRAT", administrada pela APOPO, organização belga sem fins lucrativos, que trabalha no Sudeste Asiático e na África, treinando ratos para detectar minas terrestres e tuberculose.

Ao longo de uma carreira de cinco anos na APOPO, Magawa encontrou mais de 100 minas terrestres e outros artefatos não detonados, disse a organização, descrevendo-a como a rata de maior sucesso no programa até hoje. Segundo a organização, ela ajudou a limpar cerca de 225.000 metros quadrados de terra, o equivalente a 42 campos de futebol

As conquistas de Magawa foram homenageadas em 2020, quando ela recebeu uma medalha de ouro concedida pela Associação de Proteção dos Animais do Reino Unido (People's Dispensary for Sick Animals), uma instituição de caridade britânica, muitas vezes chamada de "George Cross dos animais", em referência a uma homenagem britânica geralmente concedida a civis por atos de bravura e heroísmo. Ela foi o primeiro animal roedor a receber o prêmio na história da instituição de caridade.

"Ela foi um HeroRAT verdadeiramente exemplar e um destinatário muito digno de nossa Medalha de Ouro PDSA, que reconhece animais civis que demonstraram verdadeira bravura e devoção excepcional ao dever", disse Rebecca Buckingham, gerente de premiações da instituição de caridade britânica, em comunicado. "Seu legado viverá nas próximas décadas, nas vidas que ela ajudou a salvar por meio de seu incrível trabalho de detecção de minas terrestres no Camboja."

Magawa nasceu na Tanzânia em novembro de 2013, disse a APOPO, embora comunicados de imprensa anteriores da organização tenham colocado sua data de nascimento como um ano depois. Depois de receber treinamento especializado, ele foi transferido para Siem Reap, no Camboja, em 2016, para iniciar sua carreira.

Minas terrestres colocadas no Camboja durante décadas de conflito causaram mais de 64.000 vítimas, de acordo com a HALO Trust, uma instituição de caridade para remoção de minas terrestres.

Partes do país também estão repletas de munições não detonadas lançadas em ataques aéreos dos EUA durante a Guerra do Vietnã, segundo um relatório de 2019 do Serviço de Pesquisa do Congresso.

Os chamados "HeroRATs" da APOPO são treinados para detectar o explosivo TNT e podem pesquisar uma área do tamanho de uma quadra de tênis em 30 minutos. O mesmo trabalho normalmente levaria quatro dias para uma pessoa com um detector de metais.

Quando os ratos encontram uma mina, eles sinalizam para seu manipulador arranhando a terra acima dela. Seu peso leve significa que eles são capazes de evitar a detonação de minas, ao contrário dos humanos, então há um risco mínimo de ferimentos.

Magawa, que era conhecida por não resistir às ameaças das guloseimas de melancia, banana e amendoim quando não cheirava minas, parou de trabalhar no ano passado. A APOPO disse que ela permanecia em boa saúde durante sua aposentadoria até seus últimos dias, quando pareceu desacelerar e perder o apetite. Segundo a organização, ela morreu "pacificamente".

"Magawa deixará um legado duradouro nas vidas que ele salvou como um rato de detecção de minas terrestres no Camboja", disse a APOPO em um comunicado em homenagem a ela que foi publicado em seu site. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

