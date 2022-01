Líder neonazista americano é condenado por ameaças

Um ex-líder do grupo neonazista americano "Atomwaffen Division" foi condenado nesta terça-feira a sete anos de prisão por ter participado de uma campanha de intimidação contra jornalistas e ativistas antirracismo.

Kaleb Cole, 25, juntamente com outros três membros do grupo, produziram cartazes adornados com símbolos nazistas e coquetéis molotov e os enviaram em janeiro de 2020 a residências de vários jornalistas, muitas vezes judeus ou procedentes de minorias, e ativistas, de acordo com o Ministério da Justiça dos Estados Unidos.

Durante seu julgamento, em um tribunal federal de Seattle, as vítimas relataram o impacto dessa campanha de intimidação: algumas se mudaram, outras instalaram alarmes, compraram uma arma ou abandonaram o jornalismo, segundo o ministério.

Os três cúmplices de Cole preferiram se declarar culpados e fechar acordos com os promotores, o que lhes permitiu enfrentar penas menos severas. Um quinto membro do Atomwaffen Division , John Denton, foi condenado em maio a três anos e cinco meses de prisão, depois de se declarar culpado de "ameaças" e "insultos".

Denton participou de uma campanha em massa de "swatting", que consiste em fazer ligações telefônicas para que unidades de intervenção de emergência da polícia americana (Swat) sejam obrigadas a se deslocar até determinados locais.

Denton fez as ligações entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019, concentrando-se em 134 locais, incluindo uma igreja afro-americana, um centro islâmico e residências de jornalistas.

