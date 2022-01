Itália imobiliza navio humanitário Ocean Viking

As autoridades do porto siciliano de Trapani ordenaram a imobilização do navio humanitário Ocean Viking no final de uma inspeção de onze horas, informou nesta terça-feira (11) a organização responsável pelo navio.

Segundo a organização SOS Méditerranée, as autoridades italianas realizaram uma inspeção "excessivamente minuciosa" alguns dias antes de o navio começar a resgatar migrantes que tentavam entrar na Europa atravessando o Mediterrâneo.

A fiscalização foi realizada na segunda-feira pelos responsáveis pelos controles do porto de Trapani, que constataram problemas com o registo das estruturas montadas no convés de popa do Ocean Viking, destaca o comunicado.

As estruturas foram instaladas há dois anos e meio para abrigar sobreviventes de resgate e armazenar equipamentos de trabalho, explicou o grupo, ressaltando que foram "autorizadas por todos os órgãos reguladores relevantes".

"Navios humanitários como o Ocean Viking preenchem o vazio deixado pelos estados europeus e são essenciais para evitar naufrágios", explicou Fabienne Lassalle, vice-diretora geral da SOS Méditerranée, citada no comunicado.

"É a sexta inspeção de controle que o navio Ocean Viking passou desde que começou a operar no Mediterrâneo central em agosto de 2019", lamentou a entidade.

"Isso cria atrasos na retomada de nossas operações", alertou a organização.

Mais de 67.000 imigrantes chegaram à costa da Itália no ano passado, a maioria do norte da África, em barcos lotados, segundo dados do Ministério do Interior italiano.

