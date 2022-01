Futuro de Haaland será decidido antes do fim de fevereiro

Erling Haaland e seu entorno vão se reunir com dirigentes do Borussia Dortmund "nas próximas semanas" para decidir o futuro do prodígio de 21 anos após o fim da temporada, reportou nesta terça-feira (11) o jornal alemão Bild.

"Nas próximas semanas está previsto um primeiro encontro entre Erling, seu pai, Alf-Inge, e seu conselheiro, Mino Raiola. O Borussia quer ter uma visão clara até, no máximo, o fim de fevereiro", diz o jornal, que não antecipou nenhuma data para este encontro.

Segundo a imprensa europeia, o Real Madrid e o Manchester City levam vantagem para contratar o norueguês, mas Paris Saint-Germain, Chelsea, Barcelona e Bayern de Munique também estariam na briga.

Uma coisa parece certa: Haaland não partirá no mercado de janeiro, algo que os dirigentes do Borussia Dortmund não aceitarão sob qualquer hipótese.

"Quem deixaria partir um dos melhores atacantes da Europa no inverno, se não é obrigado a tal?", disse na semana passada o diretor do clube, Hans-Joachim Watzke. "O Borussia continua na disputa em três competições, a Bundesliga, onde é o segundo colocado, a Copa da Alemanha e a Liga Europa, e queremos ter a melhor equipe possível", acrescentou.

Desde que chegou ao Dortmund, em janeiro de 2020, Haaland marcou 76 gols em 80 jogos em todas as competições. Na Liga dos Campeões, com Salzburgo e depois Borussia Dortmund, marcou 23 gols em 21 jogos.

Cristiano Ronaldo, máximo goleador de todos os tempos na Champions, precisou de 61 jogos para marcar 23 gols.

O site especializado Transfermarkt.de estima o valor de mercado do norueguês em 150 milhões de euros (170 milhões de dólares).

