EUA registra recorde de hospitalizações por covid-19

Os Estados Unidos superaram nesta terça-feira (11) o seu recorde de pessoas hospitalizadas com covid-19, com quase 146.000 pacientes internados, segundo dados do Departamento de Saúde do país.

Destes, quase 24.000 se encontram em unidades de cuidados intensivos.

O recorde anterior era de mais de 142.000 e foi batido em 14 de janeiro de 2021, há quase um ano.

Os Estados Unidos enfrentam atualmente um surto impressionante de covid-19 vinculado à variante ômicron do coronavírus. O país registrou um número recorde de contágios desde o fim de dezembro.

"Há 17 vezes mais risco de ser hospitalizado e 20 vezes mais de morrer, se você não estiver vacinado", repetiu nesta terça o imunologista Antony Fauci, assessor especial da Casa Branca sobre a crise sanitária, durante comparecimento no Senado.

Em Nova York, no final de dezembro, o número de hospitalizações era de pouco mais de 58 para cada 100 mil pessoas entre os não vacinados, em comparação com pouco menos de 5 entre os pacientes com esquema vacinal completo.

Em média, 18.500 pessoas com covid-19 dão entrada todos os dias em um hospital, segundo os Centros para Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

No entanto, alguns podem estar no hospital por outros motivos e testar positivo para o coronavírus quando submetidos a um teste de detecção.

