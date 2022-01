Coreia do Norte diz ter testado míssil hipersônico: agência oficial

A Coreia do Norte testou com sucesso um míssil hipersônico, reportou nesta quarta-feira (11) a agência oficial norte-coreana KCNA, o segundo lançamento do tipo por este país dotado de armas nucleares em menos de uma semana.

O míssil, que levava uma "ogiva hipersônica deslizante (...) atingiu precisamente um objetivo a 1.000 km", reportou a agência KCNA, acrescentando que este teste "confirmou ainda mais a excelente capacidade de manobra da unidade de combate hipersônico".

