Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje um contrato de cinco anos para a venda de seus sensores lidar à QinetiQ Inc. (QinetiQ), importante empresa de defesa e segurança. A QinetiQ selecionou os sensores da Velodyne para contar com recursos de percepção e mapeamento em todo seu portfólio de veículos terrestres não tripulados (unmanned ground vehicles, UGVs).

A QinetiQ oferece uma linha completa de sistemas terrestres não tripulados de 5 a 50 mil libras e fornece UGVs a usuários de defesa e primeiros socorros há mais de 20 anos. Ainda que as ofertas de UGV da QinetiQ tenham se concentrado originalmente nos riscos de descarte de material bélico explosivo e liberação de rotas, seus sistemas são encontrados hoje nas mais diversas missões operacionais, distanciando operadores de novas ameaças que mudam constantemente.

A QinetiQ utilizará os sensores de próxima geração da Velodyne Lidar como parte de sua abordagem de arquitetura aberta para sistemas não tripulados. "Este acordo de vendas com a Velodyne confere à QinetiQ vantagem competitiva em nossa oferta de sistemas autônomos ao proporcionar percepções estratégicas no roteiro tecnológico deles", afirmou Jon Hastie, diretor de programas UMS da QinetiQ. "Além disso, os aspectos operacionais nos ajudarão a cumprir cronogramas de entrega e transferir eficiências de custo aos clientes."

"Com sua abordagem orientada por missão, a QinetiQ é uma desenvolvedora comprovada de soluções última geração. Temos orgulho de ver nossa tecnologia lidar desempenhando um importante papel para ajudar o Departamento de Defesa dos Estados Unidos a evoluir seus recursos autônomos com novos veículos não tripulados", declarou Laura Wrisley, vice-presidente de vendas da Velodyne Lidar para a América do Norte.

Os sensores lidar da Velodyne oferecem mobilidade autônoma segura, confiável e eficiente. Eles fornecem o alcance, a precisão e a resolução necessários para veículos autônomos mapearem e navegarem em ambientes congestionados e complexos. Os sensores detectam pessoas e obstáculos para ajudar veículos autônomos a trafegar nas mais diversas velocidades, durante o dia ou a noite, e nas condições climáticas que podem incluir chuva, granizo e neve. Para obter mais informações, entre em contato com o setor de vendas da Velodyne pelo telefone 669.275.2526 ou pelo e-mail [email protected]

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

Sobre a QinetiQ Inc.

A QinetiQ Inc. é uma importante empresa de defesa e segurança dos Estados Unidos que oferece soluções de robótica, capacidade de sobrevivência, sistemas marítimos e soluções de inteligência, vigilância e reconhecimento (intelligence, surveillance and reconnaissance, ISR) a clientes norte-americanos e de outros países. Apoiamos clientes do mundo todo com soluções para missões críticas para criação, teste e uso das mais recentes tecnologias que oferecem vantagens reais. A QinetiQ Inc. atua como a divisão dos Estados Unidos do QinetiQ Group PLC (QQ.LSE), empresa global integrada de defesa e segurança dedicada à inovação orientada por missões para clientes de defesa, segurança e civis do mundo inteiro.

Somos seis mil pessoas que criam novas formas de proteger o que mais importa, testam tecnologias, sistemas e processos para assegurar que funcionem como o esperado e possibilitam que os clientes implementem recursos novos e melhorias com a certeza do sucesso. Os funcionários da QinetiQ nos Estados Unidos estão baseados predominantemente nos estados de Massachusetts e Virgínia.

Acesse nosso site em www.QinetiQ.com. Siga-nos no LinkedIn, no Twitter e no Facebook @QinetiQUS.

Para mais informações, entre em contato com a equipe de desenvolvimento de negócios da QinetiQ Inc. pelo e-mail [email protected]

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas", segundo a definição atribuída pelas disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos "estimar", "projetar", "esperar", "antecipar", "prever", "planejar", "pretender", "acreditar", "buscar", "pode", "vai", "é capaz", "deve", "futuro", "proposta" e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, incertezas relativas a regulamentação governamental e à adoção da tecnologia lidar; o impacto incerto da pandemia de COVID-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. Para obter mais informações sobre os riscos e incertezas associados aos negócios da Velodyne, consulte as seções "Discussão e Análise pela Administração da Condição Financeira e Resultados das Operações" e "Fatores de Risco" dos arquivos da Velodyne na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC), incluindo, mas não se limitando a, seu relatório anual no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Todas as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são baseadas nas informações disponíveis para a Velodyne na data deste documento, a Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Relações com investidores da Velodyne [email protected]

Mídia Codeword Liv Allen [email protected]

