Comunicado do Business Wire :Synergis Software

A Synergis Software, líder global em soluções de gerenciamento de documentos e fluxo de trabalho, anunciou hoje que seu principal produto, o Adept, conquistou o 30.º lugar na classificação n.º 1 nos Relatórios G2 Winter 2022. As classificações em primeiro lugar se estendem entre as categorias de Gerenciamento de Conteúdo Corporativo, Gerenciamento de Dados de Produtos e Gerenciamento de Desenho de Construção da G2.

Synergis Adept Ranked #1 in Usability, Setup, Support, and Relationship in G2 Winter 2022 Reports (Graphic: Business Wire)

Os relatórios do G2, baseados em avaliações validadas de forma independente, destacam as principais vantagens que mais importam para os clientes, incluindo "melhor usabilidade", "configuração mais fácil", "implementação mais rápida", "melhor suporte" e "melhor relacionamento".

O Adept mantém sua posição no topo do Índice de Implementação do G2, Índice de Usabilidade e Índice de Relacionamento para Gerenciamento de Dados de Produtos (PDM) pelo sexto trimestre consecutivo.

"Como desenvolvedor de software e parceiro confiável, levamos os relatórios do G2 a sério. Entender como nossos clientes experimentam nosso software e a parceria que eles têm conosco é um guia crítico para o nosso negócio", disse Scott Lamond, vice-presidente de marketing da Synergis Software. "As vozes de nossos clientes animam nossa direção de produto e refletem o quanto estamos servindo-os bem."

Os Relatórios Winter 2022 Grid® são baseados no algoritmo exclusivo do G2, que calcula a satisfação do cliente e as pontuações de presença no mercado em tempo real. Resultados de avaliações de usuários e dados agregados de fontes online e redes sociais, o Adept conquistou o número 1 de colocações nas seguintes categorias:

Gerenciamento de Dados de Produtos (PDM)

N.º 1 Índice de Usabilidade N.º 1 Índice de Implementação N.º 1 Índice de Relacionamento N.º 1 Melhor Atende aos Requisitos, Mercado Intermediário N.º 1 Tempo de Implementação N.º 1 Tempo de Implementação, Mercado Intermediário N.º 1 Facilidade de Configuração, Mercado Intermediário N.º 1 Facilidade de Administração N.º 1 Facilidade de Administração, Mercado Intermediário N.º 1 Facilidade de Fazer Negócios Com, Mercado Intermediário N.º 1 Provável de Recomendar N.º 1 Provável de Recomendar, Mercado Intermediário N.º 1 Pontuação Líquida do Promotor N.º 1 Pontuação Líquida do Promotor, Mercado Intermediário N.º 1 Qualidade de Suporte N.º 1 Qualidade de Suporte, Mercado Intermediário N.º 1 Adoção de Usuários, Mercado Intermediário N.º 1 Controle de Versão

Gerenciamento de Desenhos de Construção

N.º 1 Recursos de Gerenciamento de Documentos, Pequenas Empresas N.º 1 Facilidade de Fazer Negócios Com N.º 1 Facilidade de Fazer Negócios Com Pequenas Empresas N.º 1 Facilidade de Configuração, Mercado Intermediário N.º 1 Melhor Atende aos Requisitos, Pequenas Empresas N.º 1 Pontuação Líquida do Promotor N.º 1 Pontuação Líquida do Promotor, Pequenas Empresas N.º 1 Qualidade de Suporte N.º 1 Qualidade de Suporte, Mercado Intermediário N.º 1 Qualidade de Suporte, Pequenas Empresas

Gerenciamento de Conteúdo Empresarial (ECM)

N.º 1 Facilidade de Fazer Negócios Com, Mercado Intermediário N.º 1 Provável de Recomendar, Mercado Intermediário

Adept também está entre os três primeiros em Gerenciamento de Conteúdo Corporativo para Pesquisa, Metadados, Controle de Versão, Probabilidade de Recomendar, Pontuação do Promotor Líquido e Índice de Relacionamento, Mercado Intermediário.

Synergis recebeu o crachá adicional, "Users Love Us"que honra soluções de software que são consistentemente revisadas e altamente avaliadas por seus usuários.

Avalie o comentário de usuários verificados no G2 Crowd

Aqui estão algumas das citações dos clientes da Synergis em avaliações verificadas no G2:

-- "Os dados são a pedra angular de qualquer negócio hoje e não os assegurar é um risco enorme. Se você quer fazer isso direito e fazê-lo bem, a plataforma Adept é o padrão-ouro."

Ryan Mongeau, Diretor de Tecnologia Space Age Electronics

-- "Estou em TI há 25 anos. Conversei com milhares de fornecedores, trabalhei com centenas de consultores, administrei dezenas de plataformas de software empresarial, e a turma da Synergis é de longe a minha favorita. Eu sempre-sério, sempre-sinto como uma prioridade!"

Blake Donley, Analista de TI Sênior Great River Energy

-- "Usamos o Adept para organizar documentos de construção de quase 200 prédios, 6 campi e quase 1 bilhão de dólares em construção ativa. Usando o Adept, nossos técnicos de manutenção e equipes de projeto podem localizar e compartilhar rapidamente as informações de que precisam para serem bem-sucedidos."

Chad Thome, Analista de Negócios TI Sênior Universidade de Houston

-- "Gerenciamos toda a documentação da planta para uma fábrica de processos funcionando 24/7/365. O Adept nos dá acesso às condições atuais da planta, documentação do fornecedor, instalação e manuais de operação - tudo disponível pesquisando o número da etiqueta do equipamento."

Paul Opiela, Coordenador de Controle de Documentos Aux Sable

Leia mais sobre a Synergis Adept nos Relatórios G2 Winter 2022 aqui.

Saiba como o Adept se compara à concorrência no mercado de PDM aqui.

Sobre o Synergis Software

Synergis Software é líder global em soluções de gerenciamento de documentos e fluxo de trabalho e é a criadora do software Synergis Adept. O Adept atende mais de 120.000 usuários em dezenas de indústrias, fornecendo acesso rápido e centralizado a documentos de design e negócios em um ambiente seguro e colaborativo. O Adept Integrator conecta seus aplicativos corporativos para que seus dados e processos de negócios fluam perfeitamente em toda a sua infraestrutura de TI.

Nomeado líder de atendimento ao cliente no mercado global de gerenciamento de informações de engenharia pela Frost & Sullivan e classificado no Top 5 globalmente pela Helpdesk International por três anos consecutivos, nosso compromisso com os clientes é inabalável.

Fundada em 1985, a Synergis Technologies, LLC está sediada em Bucks County, PA e é de propriedade privada e financiada. Para mais informações, visite SynergisSoftware.com.

O Adept foi testado por engenheiros há mais de 30 anos com clientes como Dow Chemical, Con Edison, General Mills, Merck, NASA e Nucor Steel.

Sobre g2 crowd

G2 é o maior mercado de tecnologia do mundo, onde as empresas podem descobrir, rever e gerenciar a tecnologia de que precisam para alcançar seu potencial. Hoje, mais de 3 Milhões de pessoas visitam o G2 para ler e escrever avaliações autênticas sobre milhares de produtos de software e serviços profissionais. O G2 publicou mais de 1.000.000 avaliações e mais de 5 milhões de visitantes estão ajudando milhões de empresas a tomar melhores decisões de compra - e atingir todo o seu potencial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005245/pt/

Contato

Scott Lamond Vice-Presidente de Marketing E-mail: [email protected] Telefone: +1 215-302-3006

