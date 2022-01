Comunicado do Business Wire :Syncron

A Syncron anunciou hoje que ampliou seu relacionamento com a Ford Motor Company para simplificar e otimizar o estoque de peças de reparo para sua rede de mais de três mil revendedores da fabricante automotiva nos Estados Unidos.

Líderes de mercado, a inteligência de estoque e a tecnologia de otimização avançada da Syncron em uso hoje ajudam seus clientes a se manter atualizados para melhorar ainda mais suas reputações positivas ao proporcionar aos clientes prazos de reparo mais curtos, um processo de manutenção mais integrado e as melhores experiências de serviço. A solução de gestão de estoque promove excelência em métricas de desempenho como relações de reparo superiores e reduz o excesso de estoque em toda a sua rede de distribuição.

Outros benefícios do Syncron Retail Inventory Management são:

-- Alterações no atual planejamento de peças de revendedores para um modelo mais estratégico e orientado por dados que permita a todas as partes envolvidas tomar decisões melhores e mais rápidas com relação a estoque.

-- Uma plataforma de serviço de reposição testada, comprovada e redimensionável que possibilita rápida implementação em uma ampla rede de revendedores.

-- Melhoria na disponibilidade de peças de revendedores e nas taxas de reposição para melhorar o rendimento e a satisfação do cliente.

"Na competitiva indústria de fabricação automotiva, é essencial para o sucesso adotar uma abordagem integrada e totalmente conectada para operações de reposição", afirmou Anneliese Schulz, diretora de vendas da Syncron. "O Syncron Inventory ajuda importantes fabricantes de equipamentos originais (original equipment manufacturers, OEMs) como a Ford a obter mais visibilidade, inteligência e controle sobre os desafios de estoque mais complexos, para que possam manter a confiança e a fidelidade dos clientes. A continuidade de nosso relacionamento com a Ford é um grande motivo de satisfação para nós."

Sobre a Syncron

A Syncron permite que importantes fabricantes e distribuidores capitalizem mais rapidamente na nova economia de serviços mundial. Aumentamos a lucratividade no mercado de reposição, otimizamos capital de giro, reforçamos a fidelidade dos clientes e possibilitamos que os clientes transitem com sucesso rumo a modelos de negócios futuros orientados por serviços. Com investimentos líderes de mercado em inteligência artificial (artificial intelligence, AI) e aprendizado de máquina (machine learning, ML), a Syncron oferece o primeiro portfólio de soluções de gestão de ciclo de vida em serviços apoiados pelo cliente, inteligente e totalmente completo. A oferta da Syncron envolve soluções de liderança como estoque de peças de reparo, preço, período de atividade de equipamentos, garantia, contrato de serviço e gestão de serviço de campo. Entregues na plataforma Connected Service Experience (CSX) da Syncron, nossas soluções oferecem diferencial competitivo aos clientes por meio de experiências de serviços de reposição excepcionais, promovendo melhorias consideráveis em receita e lucratividade. Não é nenhum segredo que as maiores marcas do mundo confiam na Syncron, o que faz dela a maior líder global de capital fechado em soluções inteligentes de software como serviço (software-as-a-service, SaaS) para gestão de nível de serviço (service-level management, SLM). Saiba mais em syncron.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005194/pt/

Contato

Robyn Ware Gerente global de relações públicas [email protected]

