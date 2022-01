Comunicado do Business Wire :Rockefeller Capital Management

A Rockefeller Capital Management anunciou hoje a designação de Casey Clark como Presidente e Diretor de Investimentos da Rockefeller Asset Management (RAM). Clark sucede David Harris, que se tornará Presidente da RAM enquanto continua como Gerente Sênior de Portfólio com foco exclusivo em investimentos para clientes.

Durante os últimos três anos, Clark atuou sob supervisão de Harris na RAM como Chefe Global de Investimentos de ESG e, mais recentemente, como Vice-Diretor de Investimentos. Ele continuará como membro do comitê administrativo da Rockefeller Capital Management. Clark também administra ofertas de ações temáticas da RAM, incluindo estratégias de Soluções Climáticas e Compromisso com Oceanos. Antes de ingressar na Rockefeller em 2019, Clark foi Diretor Geral e Diretor de Investimentos Sustentáveis e de Impacto na Glenmede, fundamental no lançamento e construção de seus negócios.

"À medida que os negócios da RAM continuam evoluindo em estratégias de investimento fundamentais, sistemáticas e temáticas, Casey é perfeitamente adequado para liderar nossa próxima fase de crescimento, que inclui expandir nossa plataforma de investimentos a fim de fornecer aos clientes maior acesso às nossas capacidades diferenciadas de investimentos sustentáveis", disse Gregory Fleming , Presidente e Diretor Executivo da Rockefeller Capital Management. "Durante os últimos quatro anos, a RAM evoluiu de uma gestora fundamental e exclusiva para uma líder multidisciplinar. Esperamos ainda mais inovação adiante sob a liderança de Casey, com rigor contínuo em nossa busca por resultados alfa e positivos aos clientes."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clark possui MBA pela Stern School of Business da New York University, bacharelado em Finanças pela Pennsylvania State University, sendo Analista Financeiro Credenciado. Ele é autor de inúmeras publicações referentes a investimentos e sustentabilidade e foi destaque em segmentos da mídia impressa e de difusão.

"David Harris tem sido o líder de nosso negócio de gestão de ativos e uma parte importante do sucesso e evolução da RAM", disse Fleming. "Ele continuará desempenhando um papel importante na empresa nos próximos anos, à medida que navegamos em mercados dinâmicos para atender aos objetivos de investimentos dos clientes."

A Rockefeller tem uma rica história em investimentos sustentáveis, que remonta a seu primeiro fundo referente à missão em 1977. Em 2021, a RAM ganhou o prestigiado prêmio "Iniciativa de Incorporação de ESG do Ano" da PRI, por seu trabalho ao medir os "Melhoradores de ESG: Um Fator Alfa de Aprimoramento". Do mesmo modo, em 2019, a RAM recebeu da PRI o "Prêmio Relatório de Pesquisa de ESG do Ano" por sua análise com a ONU ao avaliar as implicações das mudanças climáticas nos portfólios de investimento. A RAM foi a única gestora de ativos com sede nos EUA a ganhar prêmios nos dois anos.

Hoje, a RAM administra US$ 12,8 bilhões em ações ativas, renda fixa e estratégias alternativas.

Sobre a Rockefeller Capital Management

A Rockefeller Capital Management foi fundada em 2018 como uma empresa independente com liderança em serviços financeiros de propriedade privada. Originalmente fundada em 1882 como escritório familiar de John D. Rockefeller, a empresa evoluiu para oferecer consultoria estratégica a pessoas e famílias, instituições e corporações de patrimônio líquido e patrimônio líquido ultra-elevado e elevado de 32 escritórios nos EUA e, este ano, em Londres. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa era responsável por cerca de US$ 95 bilhões em ativos de clientes em seus três segmentos de negócios, o Rockefeller Global Family Office (incluindo Private Wealth Management e Family Office), Rockefeller Asset Management e Rockefeller Strategic Advisory.

Sobre o Rockefeller Asset Management (RAM)

A Rockefeller Asset Management, uma divisão da Rockefeller Capital Management, oferece estratégias ativas de ações e renda fixa através de abordagens fundamentais, sistemáticas e temáticas que buscam desempenho superior em diversos ciclos de mercado, impulsionadas por um processo de investimento disciplinado e uma cultura de equipe altamente colaborativa. Com mais de 30 anos de experiência em investimento mundial e pesquisa integrada de ESG, os profissionais da RAM trazem uma visão de mundo distinta à pesquisa fundamental, combinando análises tradicionais e não tradicionais para gerar percepções e resultados exclusivos. Em 31 de dezembro de 2021, a Rockefeller Asset Management tinha US$ 12,8 bilhões em ativos sob gestão. Para mais informação, acesse https://rcm.rockco.com/ram.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005831/pt/

Contato

Kelly Whalen [email protected] 857.301.9936

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags