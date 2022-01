Comunicado do Business Wire :PCI-SIG

PCI-SIG®, a organização responsável pela amplamente adotada PCI Express® (PCIe®) padrão, anunciou hoje a divulgação oficial da especificação PCIe 6.0, alcançando 64 GT/s (gigatransfers por segundo).

Características da especificação PCIe 6.0

-- Taxa de dados brutos de 64 GT/s e até 256 GB/s via configuração x16

-- Modulação por Amplitude de Pulso (Pulse Amplitude Modulation) com sinalização e alavancagem de 4 níveis (PAM4) existentes já disponíveis no setor

-- Lightweight Forward Error Correct (FEC) e Cyclic Redundancy Check (CRC) atenuam o aumento da taxa de erro de bit associada com a sinalização PAM4

-- Codificação baseada na unidade de controle de fluxo (flow control unit, Flit) suporta a modulação PAM4 e permite mais do que o dobro do ganho de banda larga

-- Layout de packet atualizado usado no Modo Flit para oferecer funcionalidade adicional e simplificar o processamento

-- Mantém compatibilidade regressiva com todas as gerações anteriores da tecnologia de PCIe

A tecnologia PCI Express tem servido com a interconexão "de facto" preferida por cerca de duas décadas. A especificação PCIe 6.0 dobra a banda larga e a eficácia da potência da especificação PCIe 5.0 (32 GT/s), enquanto oferece baixa latência e redução das despesas gerais de banda larga.

"É com satisfação que a PCI-SIG anuncia a divulgação da especificação PCIe 6.0 com menos de três anos após a especificação PCIe 5.0", disse Al Yanes, presidente do conselho e da PCI-SIG. "A tecnologia PCIe 6.0 é a solução de interligação escalável e econômica que continuará a afetar mercados com intensidade de dados tais como centro de dados, inteligência artificial/aprendizado de máquina, computação de alto desempenho (HPC), automobilístico, IoT e militar/aeroespacial, enquanto também protege investimentos do setor ao manter a compatibilidade regressiva com todas as gerações anteriores da tecnologia PCIe".

"Com o mercado de PCI Express SSD previsto para crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 40% para mais 800 exabytes até 2025, a PCI-SGI continua a atender às necessidades futuras de aplicações de armazenamento", disse Greg Wong, fundador e analista principal da Forward Insights. "Com a transição do setor de armazenamento para a tecnologia PCIe 4.0 e prestes a introduzir a tecnologia PCIe 5.0, as empresas começarão a adotar a tecnologia PCIe 6.0 em seus quadros de referência para preparar seus produtos para o futuro e aproveitar da ultra banda larga e baixa latência que a tecnologia PCI Express oferece.

"Há uma demanda crescente para o aumento de desempenho em muitos segmentos no centro de dados tais como computação de alto desempenho e IA", disse Ashish Nadkarni, vice-presidente do grupo, Infrastructure Systems, Plataforms and Technologies Group, IDC. "Dentro de três a cinco anos, o cenário da aplicação será muito diferente e as empresas começarão a atualizar seus quadros de referência adequadamente. O avanço de um padrão estabelecido como a arquitetura PCIe 6.0 servirá bem o setor no estabelecimento de infraestrutura modular para casos de usuários de computação com desempenho elevado".

Para saber mais sobre a PCI-SIG, acesse www.pcisig.com. Membros da PCI-SIG podem fazer o download da especificação completa aqui.

Sobre a PCI-SIG

A PCI-SIG é o consórcio que possui e administra as especificações PCI como padrões do setor abertos. A organização define o padrão de especificações do de entrada e saída (I/O, input/output) do setor consistente com as necessidades de seus associados. Atualmente, a PCI-SIG é composta por mais de 800 empresas associadas e líderes do setor. Para se unir à PCI-SIG, e para uma lista do Conselho Administrativo, acesse www.pcisig.com.

PCI-SIG, PCI Express, and PCIe são marcas comerciais ou marcas registradas da PCI-SIG. Todas as demais marcas registradas pertencem aos seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005017/pt/

