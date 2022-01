Comunicado do Business Wire :Nordson EFD

Nordson EFD, uma empresa Nordson (NASDAQ: NDSN) e líder na fabricação de sistemas de dispensação de fluidos de precisão, apresenta o dispensador de fluidos UltimusPlus-NX. Este distribuidor de fluidos fornece conexão de Ethernet com Protocolo de Controle de Transmissão / Protocolo de Internet (TCP/IP) para integração de fabricação Smart Factory e Industry 4.0.

The new UltimusPlus-NX fluid dispenser can be accessed remotely from a tablet, personal computer, or mobile device using a web-based interface, adding convenience for manufacturers. (Photo: Business Wire)

"O UltimusPlus-NX oferece funcionalidade incomparável. Sua capacidade de ser 100% gerenciado remotamente, ao mesmo tempo em que capta dados do processo de dispensação, são alguns de seus pontos de atração exclusivos", disse Ahmed Khan, Gerente de Linha de Produtos da Nordson EFD. "Estes recursos irão permitir que nossos clientes sejam mais enxutos, mais eficientes e tenham um melhor custo de propriedade para seus processos."

O dispensador de fluidos UltimusPlus-NX permite que os operadores controlem todos os parâmetros de dispensação diretamente de um Controlador Lógico Programável (PLC) ou outro controlador de fábrica. Isto poupa tempo, permitindo que o operador programe diversos dispensadores de fluidos a partir de um local centralizado. A capacidade de baixar dados do registro de dispensação diretamente a um site FTP aprimora a documentação do processo.

"Isto também permite que os usuários examinem os processos atuais e tomem decisões para aperfeiçoá-los ainda mais, o que é algo que nunca foi oferecido antes", disse Khan. "Esta tecnologia é nosso esforço para trazer a você dois dos elementos mais importantes aos futuros processos de fabricação: conectividade e dados."

Além disto, os parâmetros de dispensação podem ser acessados de um tablet, computador pessoal (PC) ou dispositivo móvel com uso de uma interface remota. Isto proporciona conveniência adicional, permitindo que os usuários acessem e ajustem os parâmetros do programa de qualquer local. A interface remota corresponde à interface local, ao oferecer uma experiência simplificada a cada usuário.

Quando utilizado em transportador ou automação alimentada por paletes emparelhado com sistemas de dispensação automatizados da Nordson EFD, o sistema fornece controle do processo de fabricação mais rápido e preciso.

Para mais informação, acesse o site da Nordson EFD em nordsonefd.com/UltimusPlus-NX

Acerca de Nordson EFD

Nordson EFD desenha e fabrica sistemas precisos de dosificação de fluidos para processos em mesas e linhas de montagem automatizadas. Ao permitir que os fabricantes possam aplicar a mesma quantidade de adesivo, lubrificante e outro fluido de montagem em cada parte a todo o momento, os sistemas de dosificação EFD ajudam as empresas de uma ampla variedade de industrias , ao aumentar a sua produção, a melhorar a qualidade e a reduzir os seus custos de produção .Outras possibilidades de dosificação de fluidos incluem seringas e cartuchos de alta qualidade para embalar materiais de um e dois componentes ,juntamente com uma ampla variedades de acessórios , acopladores e conectores para controlo de fluidos em ambientes médicos, biofarmacêuticos e industriais. A empresa também é líder na formulação de pastas de soldadura especiais para aplicações de dosificação e impressão na industria eletrónica.

Acerca de Nordson Corporation

Nordson desenha, fabrica e comercializa produtos e sistemas diferenciados que se utilizam para a dosificação e processamento de adesivos, revestimentos, polímeros, selantes e biomateriais; e para o manuseio de fluidos, as probas e inspeção de qualidade, assim como para o tratamento da superfícies e cura. Estes produtos são apoiados por uma ampla experiencia em aplicações, serviços e vendas diretas a nível mundial. Servimos uma grande variedade de mercados finais de produtos de consumo não duráveis, duráveis e de tecnologia, incluindo as embalagens, os falsos tecidos, a eletrónica, os produtos médicos, os dispositivos, a energia, o transporte, a construção e montagem e o acabamento de produtos gerais. Fundada em 1954 e com sede em Westlake, Ohio, a companhia tem operações e oficinas de assistência em mais de 30 países. Visite a Nordson na web em www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

