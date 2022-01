Comunicado do Business Wire :MoonXBT

Como uma jovem exchange fundada em maio de 2021, a MoonXBT está prosperando no mercado global com seus novos recursos de social trading e copy trading. George Lee, COO da MoonXBT, diz que a visão por trás da exchange está alinhada com a sua, que não é apenas a visão de fornecer uma plataforma melhor para traders globais, mas, também, abastecer e otimizar a adoção de criptomoedas em todo o mundo.

George Lee, COO of MoonXBT (Graphic: Business Wire)

Com mestrado em direito, George é especialista em regulamentos de blockchain e criptomoedas, além de ajudar no desenvolvimento de um sistema de verificação de blockchain na indústria de F&B para ajudar no combate à falsificação e autenticação de produtos.

Agora com a tarefa de gerenciar o funcionamento diário da MoonXBT, George se dedica a ampliar a conexão entre os usuários de cripto na comunidade global, bem como tornar as criptomoedas mais acessíveis aos usuários.

Criptomoedas permitem um sistema financeiro mais seguro

"Para ser franco, o sistema financeiro que existe em nosso mundo atualmente é repleto de problemas. Eu pessoalmente vivi as três principais crises financeiras que o mundo experimentou, a crise financeira asiática de 1997, a crise bancária de 2008 e a recessão econômica devido a COVID-19. Acredito que essas experiências dolorosas mostraram que o sistema financeiro centralizado carece de segurança e sustentabilidade", disse George, que hoje vive na Malásia.

George acredita que uma infraestrutura de blockchain adequada e acessível, sustentando uma criptomoeda amplamente aceita, pode ser a resposta para mitigar a drástica instabilidade econômica. "A natureza descentralizada e transparente da criptomoeda as tornará habilitadoras de um sistema financeiro à prova de fraude, incorruptível e seguro."

George também destacou que negociar com criptomoedas é uma ótima maneira de as pessoas começarem a entender o mundo cripto, uma vez que a negociação geralmente requer o estudo de muitas informações fundamentais por trás da cripto para poder determinar a direção de seu preço. No processo de aprendizagem, além de obter bons lucros, os traders eventualmente se tornarão mais bem informados e preparados para o futuro em relação às criptomoedas e ao blockchain.

A interconectividade como o principal impulsionador da inovação e da criatividade

"A MoonXBT se apresenta como uma plataforma de social trading não apenas pelo nome, mas também pelos seus valores", George acredita que a interconectividade pode ser usada para impulsionar a inovação e a criatividade.

Com recursos como: copy trading e social trading, a plataforma permite que traders experientes se tornem influenciadores. Junto aos copy traders e as atividades sociais entre os traders, se forma um consenso mais forte, assim, incentivandoos traders a usarem criptomoedas na plataforma, bem como em outros cenários, o que leva à adoção da criptomoeda.

"Tenho orgulho de que nossa equipe tenha uma forte paixão por impulsionar o crescimento cripto como meio de troca e reserva de valor por meio da promoção de sua liquidez. Também estou honrado com o apoio da comunidade que é quase instantaneamente recebido sempre que um usuário encontra dificuldades em nossa plataforma ", disse George.

Com a crescente interconectividade, a MoonXBT continua a inovar e planeja lançar novos projetos, como: Gamefi e DAO nos próximos trimestres. Um ecossistema mais criativo e interativo será construído gradualmente, conforme George imagina o futuro da MoonXBT.

Preparado para alcançar uma negociação global acessível

"Estive envolvido no desenvolvimento e no ajuste dos detalhes da plataforma. Adorei o fato de os botões e as funcionalidades da plataforma serem tão simples e diretos. Um iniciante em criptomoedas pode adquirir agilidade com o básico de nossa plataforma em questão de minutos."

Como líder de uma exchange de fácil acesso, George está tentando equipar a plataforma com mais serviços, como: fiat-to-crypto, mais tipos de moedas para depósitos ou saques e melhores indicadores de trading, como uma carteira de ordens em tempo real . "Eu também pensei que seria ótimo tornar a plataforma muito mais amigável para negociação algorítmica de criptomoeda", disse George.

Ele também pretende trabalhar com agências regulatórias em todo o mundo para solidificar a legitimidade e presença da MoonXBT. "Acho que isso é essencial para garantir que nossa visão de trading acessível seja alcançada."

