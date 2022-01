Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, fornecedora de software de rede que constrói o futuro das redes com software nativo em nuvem que roda em qualquer nuvem e transforma a maneira como o mundo se conecta, anunciou hoje que a BAI Communications (BAI), uma provedora global de infraestrutura de comunicações, lançará um projeto de cidade inteligente para a Câmara Municipal de Sunderland, no Norte da Inglaterra (Reino Unido), desenvolvido pela solução MAVedge da Mavenir.

A BAI Communications construirá uma nova rede centrada em 5G para acelerar a adoção de serviços digitais transformadores de setores como fabricação, logística, educação e assistência social. O escopo inicial é a implantação de uma rede 5G privada no centro da cidade, com potencial para evoluir e se tornar uma rede de host neutro.

Modelos de host neutro fornecem cobertura e conectividade para iniciativas de cidades inteligentes. Eles permitem que os conselhos e autoridades locais forneçam serviços inteligentes e executem vários aplicativos comunitários inteligentes de maneira mais viável e econômica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O MAVedge compreende as soluções vRAN aberta e core de pacote 5G de ponta da Mavenir para impulsionar a transformação digital de próxima geração deste projeto Smart City, fornecendo conectividade móvel 5G avançada para a comunidade local de Sunderland. O MAVedge permite que redes privadas seguras sejam distribuídas na borda e potencializa um mercado digital de aplicativos e dispositivos para criar um ambiente eficiente em diversos casos de uso para empresas e indústrias.

As soluções de vRAN aberta e core de pacote 5G são idealizadas com técnicas de virtualização nativas em nuvem, fornecendo uma arquitetura de rede totalmente escalável e virtualizada com interfaces de padrão aberto. A plataforma de RAN aberta oferece à BAI Communications a opção de utilizar unidades de rádio de diferentes fornecedores. A solução usa software rodando em hardware comercial genérico (COTS) que oferece economia, flexibilidade e agilidade, ao mesmo tempo em que fornece uma arquitetura como linha de base para muitos casos de uso diferentes.

A nova rede ajudará a acelerar a transformação em vários setores em Sunderland, incluindo:

-- Casas inteligentes: atendendo aos requisitos de saúde e assistência social que apoiam indivíduos vulneráveis que vivem em suas próprias casas, fornecendo acesso a tecnologias assistivas, como sensores e outros dispositivos habilitados para IoT.

-- Habilidades digitais e educação: fornecendo conectividade aprimorada on-line e remota, e ensino à distância em escolas primárias e secundárias dentro da autoridade local.

-- Fabricação e Indústrias 4.0: melhorando a agilidade da cadeia de suprimentos para a indústria automotiva, incluindo aplicações como veículos autônomos e veículos autônomos de carga pesada.

"RAN aberta é uma solução econômica com base em interfaces abertas e nos dará a capacidade de implantar de maneira muito ágil e flexível", disse Brendan O'Reilly, diretor-chefe em tecnologia da BAI Communications. "Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a Mavenir, uma empresa de tecnologia inovadora em soluções virtualizadas nativas em nuvem e líder na iniciativa de RAN aberta e Core 5G. A tecnologia em que acreditamos ajudará a acelerar as ambições de Sunderland de se tornar uma das cidades inteligentes mais avançadas do Reino Unido, conectando pessoas, comunidades e empresas".

"A BAI Communications representa uma parceira ideal para esse projeto líder de cidade inteligente em Sunderland. Juntos, poderemos construir novos domínios RAN e core de pacote que fornecerão a flexibilidade necessária para um conjunto diversificado de casos de uso entre setores. As soluções virtualizadas da Mavenir são a escolha perfeita de tecnologia com vRAN aberta e core de pacote nativo em nuvem. O objetivo é automatizar as operações e flexibilizar a escalabilidade na arquitetura de hospedagem neutra, ao mesmo tempo em que oferece benefícios não apenas para empresas e usuários de negócios, mas também para a comunidade em geral", disse Stefano Cantarelli, diretor de marketing da Mavenir.

"Estamos criando uma nova fábrica digital para a cidade de Sunderland, sobre a qual os empreendedores digitais e empresariais da cidade podem construir - um portfólio de novos serviços digitais para os benefícios dos moradores, empresas e visitantes", diz Andrew Conway, diretor de soluções e inovação da BAI Communications Reino Unido.

Liz St Louis, diretora assistente para cidades inteligentes da Câmara Municipal de Sunderland, disse: "Há muito tempo reconhecemos a importância da tecnologia para conectar pessoas e concretizar oportunidades e posicionar Sunderland como pioneira digital. Essa nova parceria entre a BAI Communications e a Mavenir apresenta uma arquitetura de rede totalmente escalável para desbloquear a inovação e moldar o futuro de nossa cidade inteligente líder".

"Juntos estamos aproveitando o poder da tecnologia e da transformação digital para o benefício de residentes, empresas e visitantes de Sunderland. A nova rede acelerará o surgimento de mais serviços inteligentes, incluindo aplicativos comunitários, oportunidades de aprimoramento digital e unidades de eficiência para nossos clusters de fabricação avançados em toda a cidade".

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

Sobre a BAI Communications:

A BAI Communications é líder mundial em infraestrutura de comunicações compartilhadas, soluções pioneiras que capacitam nossos clientes a aprimorar seus serviços, acelerar suas redes e ampliar seu alcance da maneira mais eficiente e econômica possível. Há muito tempo na vanguarda do avanço da rede, a BAI está aproveitando a fibra, liderando a transição do 4G/LTE, acelerando o 5G e se preparando para o 6G - e além. Colaboramos de perto com nossos clientes em operadoras de redes móveis (MNOs), governo, trânsito, empresas, transmissão e locais para realizar sua visão de comunicação, focando não apenas no futuro imediato, mas nas possibilidades que existem em parcerias de longo prazo. Nossas operações globais abrangem Austrália, Canadá, Hong Kong, Reino Unido e Estados Unidos através da BAI Group, Mobilitie, e de propriedade majoritária Transit Wireless. Juntos, estamos criando comunidades mais inteligentes para todos. https://www.baicommunications.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220110005095/pt/

Contato

Contato de Relações Públicas para a Mavenir Emmanuela Spiteri [email protected].com

Relações Públicas EMEA Kevin Taylor [email protected]

Contato Relações Públicas BAI Communications Reino Unido: Roberta de Lima [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags