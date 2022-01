Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics, LLC

A Lineage Logistics, LLC ("Lineage" ou a "Empresa"), uma das principais fornecedoras de soluções de logística e REIT industriais com controle de temperatura do mundo, anunciou hoje a transformação das operações na Kanalholmen 15, uma instalação adquirida em junho de 2020 e desde então arrendada a um terceiro, com a aquisição do negócio da Agri-Norcold no local.

A propriedade de Kanalholmen 15 totaliza 22.000 metros quadrados e atende a diversos clientes do setor de varejo e alimentação.

"A transição das operações em Hvidovre, com sua localização altamente estratégica e uma rica base de clientes, é mais uma prova de nosso compromisso com o crescimento na região nórdica", disse Harld Peters, vice-presidente sênior da Lineage para a Europa. "Estamos ampliando rapidamente nossas operações na Dinamarca e na região nórdica como um todo, para atender melhor às cadeias de abastecimento ampliadas de nossos clientes."

"Os nórdicos, e a Dinamarca em particular, ocupam um local central na distribuição de alimentos da rede global da Lineage", disse Jesper Toft Mathiasen, vice-presidente regional da Lineage para a região nórdica. "A Grande Copenhague está no coração da região mais densamente povoada da Escandinávia, com excelentes rotas aéreas, marítimas e terrestres para a Europa e o resto do mundo. Por meio de operações como as de Avedore, a Lineage pode efetivamente servir como uma porta de entrada para os clientes nos mercados globais."

A aquisição da Avedore ocorre depois de uma série de aquisições na Dinamarca e na Noruega. A Lineage Logistics entrou no mercado nórdico em 2020 e desde então adquiriu a Claus Sørensen, uma importante operadora de armazenamento a frio na Dinamarca, a Lundsøe Køl & Frys A/S, com instalações de armazenamento a frio no norte da Jutlândia e em Aarhus, a Super Frost Sjælland ApS e a Coldstar ApS.

No total, a presença nórdica da Lineage agora compreende quase 1,5 milhão de metros cúbicos e 304.700 posições de paletes em 17 instalações.

Sobre a Lineage LogisticsA Lineage Logistics é uma das principais fornecedoras de soluções de logística e REIT industriais com controle de temperatura do mundo. Ela possui uma rede global de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade que abrange 19 países na América do Norte, na Europa e na região Ásia-Pacífico. A experiência da Lineage, líder do setor em soluções logísticas de ponta a ponta, sua rede imobiliária sem paralelos, e o desenvolvimento e implantação de tecnologias inovadoras ajuda a aumentar a eficiência da distribuição, avançar a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de suprimentos, e, o mais importante, como uma parceira visionária da Feeding America, ajuda a alimentar o mundo. Em reconhecimento às grandes inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage marcou presença na lista CNBC Disruptor 50 de 2021, ocupando a 17.ª posição, foi escolhida a primeira empresa de Ciência de Dados, e a 23.ª na classificação geral, na lista anual das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2019 da Fast Company, além de ser incluída na lista da Fortune das empresas que estão mudando o mundo em 2020. (www.lineagelogistics.com)

