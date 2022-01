Comunicado do Business Wire :Diligent Corporation

A Diligent, líder mundial em governança moderna que fornece soluções SaaS em governança, risco, conformidade e ESG, anunciou hoje que adquiriu a Insightia, fornecedora líder de SaaS de insights de especialistas e análises inteligentes para empresas listadas na bolsa de valores, com foco no ativismo dos acionistas, votação por procuração e governança corporativa. Os termos financeiros da transação não foram revelados.

Formada em 2020 a partir da fusão da Activist Insight e da Proxy Insight, a Insightia oferece uma única fonte de informações globais sobre empresas públicas para uma variedade de bancos de investimento do mundo inteiro, escritórios de advocacia, procuradores e outros consultores corporativos. Os clientes representativos incluem a PJT CamberView, Glass Lewis, Morrow Sodali, FTI Consulting e Georgeson.

Reunir as principais soluções de governança, análise e ESG da Diligent com a inteligência vital da Insightia em uma variedade de dados de empresas públicas proporcionará aos clientes insights ainda mais significativos para impulsionar as práticas de governança de seus conselhos e organizações. Os clientes terão acesso a um rico ecossistema de avaliações de riscos organizacionais e ferramentas de dados em áreas que abrangem a composição do conselho, remuneração executiva, due diligence da cadeia de suprimentos e padrões e estruturas de ESG. A Diligent também buscará uma série de possíveis integrações de soluções com a Insightia, incluindo a adição de alertas de investidores ativistas em seu aplicativo Boards, permitindo que os clientes monitorem melhor a suscetibilidade ao ativismo.

Brian Stafford, CEO da Diligent, disse: "A partir de nossas interações regulares com membros do conselho, líderes empresariais e investidores, entendemos que ter acesso aos dados mais abrangentes e relevantes facilita a melhor orientação e uma tomada de decisões com confiança. É por isso que estamos tão satisfeitos em adicionar a profunda experiência da Insightia e sua análise inteligente líder no mercado, principalmente no contexto de um mercado em que a participação dos acionistas está evoluindo rapidamente. Os clientes atuais e futuros podem esperar ainda mais insights sobre as questões mais importantes para que possam continuar desenvolvendo organizações exitosas, equitativas e sustentáveis".

Kerry Pogue, cofundador e CEO da Insightia, afirmou: "Estamos empolgados com a experiência e os recursos da Diligent como uma organização líder em SaaS nesta próxima fase da jornada de crescimento da Insightia. A combinação de nossos recursos com as soluções de governança, análise e ESG da Diligent é um próximo passo atraente, pois buscamos dimensionar nossas ofertas a nível mundial para o benefício de nossos clientes. Ambas as empresas são incrivelmente complementares em termos de estratégia e cultura, e nossa equipe espera fazer parte da Diligent e acelerar o alcance de nossa missão."

A District Capital Partners atuou como consultora financeira exclusiva e a Willkie Farr & Gallagher LLP atuou como consultora jurídica da Diligent. A Taylor Wessing atuou como consultora jurídica da Insightia.

Sobre a Diligent Corporation

A Diligent é líder mundial em governança moderna, fornecendo soluções SaaS em governança, risco, conformidade e ESG para mais de 1 milhão de usuários de mais de 25 mil clientes no mundo inteiro. Nossa tecnologia inovadora oferece aos líderes uma visão conectada de governança, risco, conformidade e ESG em suas organizações, despertando os insights necessários para tomar melhores decisões e liderar com um propósito. Saiba mais em diligent.com.

Sobre a Insightia

Com sede em Londres, a Insightia foi formada em 2020 por meio da fusão da Activist Insight e da Proxy Insight, que juntas forneceram uma variedade de dados de ativismo de acionistas, votação de acionistas e governança corporativa para uma base global de clientes na última década. A missão da Insightia é melhorar a participação, administração e governança corporativa por meio da entrega de inteligência oportuna às principais partes interessadas e seus consultores. Saiba mais em insightia.com.

Contato

