Comunicado do Business Wire :CSC

A CSC, a prestadora líder mundial de serviços de marcas comerciais, jurídicas, fiscais e digitais, nomeou Remko Dieker como o novo diretor administrativo de sua divisão de Global Financial Markets (GFM), supervisionando o escritório na Holanda. Nessa função, Dieker gerenciará os negócios de serviços de fundos básicos, explorará oportunidades de crescimento comercial e formará uma equipe para continuar com o foco em nosso modelo de serviço de classe mundial.

"Minha decisão de ingressar na CSC foi motivada por sua posição de mercado como empresa privada dos EUA, seus 120 anos de história e sua capacidade de se centrar nas necessidades dos clientes em vez dos lucros do próximo trimestre", disse Dieker. "Em um nível mais local, admiro os negócios da Holanda há anos, com sua impressionante trajetória de crescimento, foco no cliente e talento de primeiro nível."

Com mais de 20 anos de experiência bancária e financeira internacional, mais recentemente no KAS BANK e agora no CACEIS Bank Investor Services, Dieker ocupou vários cargos de liderança e foi fundamental na integração dos bancos. Ele se reportará a Jonathan Hanly, diretor administrativo da Europa. "Remko é o líder certo para levar os negócios da Holanda ao próximo nível", comentou Hanly. "Com uma forte presença local e uma perspectiva global, ele vai liderar uma equipe que pode trabalhar perfeitamente em todas as jurisdições nos EUA e na Europa, oferecendo soluções de valor aos clientes."

Dieker sucede Birgitte van den Broek, que converteu o negócio da Holanda em um sólido prestador de serviços de fundos de investimento alternativos. Van den Broek está deixando seu cargo de liderança, mas continuará sendo parte integrante da equipe como gerente de relacionamento, mantendo as conexões com os clientes desenvolvidas ao longo dos anos. "Como um líder experiente, Remko desempenha um papel fundamental em nosso sucesso futuro", afirmou van den Broek. "Um de seus pontos fortes é sua capacidade de promover relacionamentos abertos com sua equipe, clientes e colegas do setor."

Sobre a CSC

A CSC é uma prestadora líder de serviços de administração especializados para gestores de ativos alternativos em uma variedade de estratégias de fundos, participantes do mercado de capitais nos mercados público e privado e empresas que exigem suporte fiduciário e de governança. Somos o parceiro inabalável de 90% da Fortune 500®, quase 10 mil escritórios de advocacia e mais de 3 mil instituições financeiras. Os profissionais de Mercados Financeiros Globais da CSC estão localizados nos principais centros financeiros dos EUA, Europa e Ásia-Pacífico. Somos uma empresa global capaz de realizar transações onde quer que nossos clientes estejam - e conseguimos isso implementando especialistas em todos os negócios que atendemos. Para mais informações sobre os serviços da CSC, acesse cscgfm.com. Tem interesse em desenvolver sua carreira conosco? Saiba o que nos torna diferentes em cscglobal.com/careers.

