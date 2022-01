Comunicado do Business Wire :1E

1E, líder em Digital Employee Experience (DEX, Experiência Digital do Funcionário), nomeou hoje seis novos líderes seniores em resposta ao progressivo crescimento na categoria DEX, enquanto as empresas priorizam cada vez mais o suporte às necessidades de trabalho híbrido e remoto dos funcionários.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005738/pt/

1E doubles down for massive growth in DEX category with leadership transformation focused on Customer Success, Product, Technology and Sales. New appointments include: Marie Palmer, Chief Customer Officer; Ian Van Reenen, Chief Technology Officer; Amy Collins, Senior Vice President, Product; Alice Carlisle, Vice President, Sales for EMEA; Lucas Ryder, Vice President, Sales for North America; Jason Keogh, Field CTO. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O ano de 2022 será épico para a 1E. Começamos o ano logo após o nosso maior trimestre de todos os tempos e o lançamento da última geração da nossa plataforma SaaS Digital Employee Experience, a 1E Tachyon. Também foi possível observar ventos positivos significativos, já que o DEX se tornou uma grande prioridade da diretoria como forma de entender o envolvimento, a felicidade e a produtividade dos funcionários em tempos incertos", disse Mark Banfield, diretor executivo (CEO) da 1E. "Estas novas nomeações, sendo metade delas de mulheres, são uma peça fundamental do quebra-cabeça em nossa estratégia agressiva de crescimento e isso vai nos impulsionar a novos patamares à medida que lideramos o caminho para escrever a história do DEX."

Construir uma empresa fortemente centrada no sucesso do cliente foi essencial para a transformação dos negócios da 1E. Esta nova abordagem coloca os clientes da 1E no centro para que estejam mais bem equipados para oferecer suporte e aprimorar a experiência digital de seus funcionários. A 1E também está dobrando em produtos e tecnologia. Estas novas adições são um reflexo dessa estratégia.

As novas nomeações incluem:

-- Marie Palmer, diretora de Clientes

-- Ian Van Reenen, diretor de Tecnologia

-- Amy Collins, vice-presidente Sênior, área de Produtos

-- Alice Carlisle, vice-presidente de Vendas pelo EMEA

-- Lucas Ryder, vice-presidente de Vendas pela América do Norte

-- Jason Keogh, CTO (diretor de tecnologia) de campo

Marie Palmer ingressa como diretora de clientes da 1E. Marie tem mais de quinze anos de experiência em liderança de equipes de clientes bem-sucedidas, sendo que os últimos seis foram dedicados a liderar o sucesso do cliente para a VMWare no EMEA e APAC.

Ian Van Reenen ingressa na 1E como diretor de tecnologia. Ian, um tecnólogo veterano, tem mais de 20 anos de experiência na criação de produtos para ajudar os departamentos de TI a oferecer um serviço mais seguro, eficiente e melhor em empresas como a Datto, Autotask e CentraStage.

Amy Collins foi promovida ao cargo de vice-presidente sênior de produtos. Amy trabalha no setor de tecnologia há 20 anos e passou a maior parte desse tempo em funções do setor de produtos, desenvolvendo produtos de software em empresas de tecnologia disruptivas e de rápido crescimento, como a Brandwatch e a Signal AI.

Alice Carlisle e Lucas Ryder se unem à empresa como vice-presidente de vendas para a região EMEA e da América do Norte, respectivamente. Carlisle ingressa mais recentemente vinda da LogicMonitor, onde obteve um crescimento significativo nas vendas na região EMEA, e Ryder ingressa vindo da Darktrace, onde administrou as vendas na América do Norte. Ambos trabalharam juntos anteriormente na Autotask e na Datto.

Jason Keogh foi promovido a CTO de campo para ajudar os clientes da 1E a mapear seus requisitos de DEX de volta às soluções de tecnologia e criar um ciclo de feedback entre a base de clientes e a equipe de produtos. Antes de ingressar na 1E, Jason foi fundador e CTO da iQuate.

Sobre a 1E

1E são os inovadores em Digital Employee Experience (DEX) que oferecem apoio ao trabalho de qualquer empresa para que os funcionários se sintam seguros, apoiados e produtivos em qualquer lugar. A plataforma 1E Tachyon fornece diagnósticos, remediação e automação em tempo real que corrigem problemas de forma rápida e sem interrupção. Ela coloca os funcionários no controle, através do autoatendimento, autocura e monitoramento de sentimentos para entender como eles realmente se sentem e reduz as chamadas de suporte técnico e, finalmente, os custos. É por isso que mais de 500 empresas em 42 países confiam na 1E para ajudá-las a gerenciar sem problemas 11 milhões de endpoints. Para mais informações, visite www.1E.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005738/pt/

Contato

Amy Collins, vice-presidente de Marketing de Produtos da 1E [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags