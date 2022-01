Biden vai à Geórgia para pressionar por uma grande reforma eleitoral

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita nesta terça-feira (11) o estado da Geórgia para avançar em uma promessa crucial de sua presidência: a de proteger o acesso das minorias ao voto, em especial dos eleitores afro-americanos, em uma viagem simbólica e, ao mesmo tempo, arriscada.

O presidente apoiará formalmente uma polêmica manobra que romperia as travas da oposição republicana no Senado, disse um alto funcionário da Casa Branca.

A vasta reforma eleitoral de Biden, duas leis já aprovadas na Câmara dos Representantes, pode ser decidida na quarta-feira pelo Senado.

"Pretendo submeter mais uma vez a debate um arsenal legislativo destinado a combater as ameaças à democracia e proteger o acesso dos cidadãos ao voto", anunciou o senador Chuck Schumer, líder da maioria democrata na Câmara Alta.

Os republicanos rejeitam as leis, uma tentativa dos democratas de "tomar o controle das eleições" nos Estados Unidos, nas palavras do líder conservador do Senado, Mitch McConnell.

Após um potente discurso em 6 de janeiro para marcar o primeiro aniversário da tentativa dos apoiadores de Donald Trump de derrubar a eleição presidencial de 2020, Biden, enfraquecido por baixos índices de aprovação, pressionará pela aprovação dos textos.

"Eu não vou recuar. Não hesitarei. Defenderei seu direito de voto e nossa democracia contra inimigos internos e externos", dirá o democrata, segundo um trecho de seu discurso publicado com antecipação.

Biden escolheu a Geórgia, um estado-símbolo do sul na luta pelos direitos civis do passado, mas também das tensões políticas atuais, para defender a reforma.

O objetivo é legislar sobre as condições em que se exerce o voto, desde a inscrição no censo eleitoral, até a recontagem de cédulas, passando pela votação por correio e a verificação da identidade dos eleitores.

Muitos estados conservadores do sul do país começaram a modificar esses requisitos, dificultando na prática o voto das minorias em geral, especialmente dos afro-americanos.

Para contrapor essas iniciativas republicanas, Biden quer que o Congresso estabeleça um marco legislativo federal. Para isso, o presidente pretende aprovar duas leis, a "John Lewis Voting Rights Advancement Act" e a "Freedom to Vote Act", para, segundo ele, proteger as conquistas da luta pelos direitos civis e contra a discriminação racial, que remontam aos anos 1960.

O mandatário dirá que está "a favor de mudar as regras do Senado para garantir que o mesmo possa voltar a funcionar".

Por trás dessa frase enigmática, há uma aposta política arriscada.

Biden resistia até agora a colocar um ponto final em uma prática tão enraizada como difícil de ser entendida fora dos Estados Unidos, conhecida no jargão parlamentar como "filibusterismo", que consiste em prolongar o debate de um assunto postergando sua votação.

Esta regra, de maneira simplificada, exige que o Senado reúna 60 votos para submeter um projeto de lei à votação, com a exceção da lei orçamentária.

Mas Biden é favorável a modificá-la para que se vote por maioria simples. Os democratas atualmente têm 51 cadeiras, contra 50 dos republicanos.

Se acabar com essa regra dos 60 votos, o presidente democrata provocará a ira da oposição conservadora e, possivelmente, de algum membro de seu partido que apoia essa prática, que - supostamente - promoveria o consenso e a moderação.

No entanto, para Biden, cuja agenda econômica e social está atolada e com um índice de popularidade abalado, já não há mais tempo para moderação frente a um Donald Trump que continua afirmando, contra todas as evidências, que ganhou as últimas eleições.

Os democratas acusam os partidários do ex-presidente de modificar as regras eleitorais nos estados que controlam os republicanos, pensando em seu benefício próprio.

A Geórgia, por exemplo, restringiu a votação pelo correio, e proibiu o fornecimento de água e comida aos eleitores que esperam, às vezes por horas, para votar. O estado também aumentou o controle dos legisladores locais - a maioria dos quais são conservadores - sobre o processo de votação.

"É uma insurgência de baixo perfil, mas muito, muito perniciosa", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

Apesar de se mostrar favorável à eliminação do filibusterismo no Senado, Biden ainda está longe de conseguir fazer valer a sua vontade.

O presidente precisa reunir os votos de todos os senadores democratas, sem exceção, e Joe Manchin, que já havia bloqueado um enorme pacote trilionário de investimentos para reformas sociais promovido pelo presidente, está relutante em apoiá-lo em sua cruzada pelo "direito ao voto".

Biden não tem muito tempo para convencê-lo, já que os democratas correm o risco de perder sua escassa maioria parlamentar nas eleições legislativas de meio de mandato, que acontecem em novembro.

