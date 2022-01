Biden diz apoiar mudanças nas regras do Senado para aprovar reformas eleitorais

O presidente americano, Joe Biden, disse nesta terça-feira (11) que apoia descartar uma regra do Senado que requer maiorias especiais para que seu Partido Democrata possa aprovar reformas no direito ao voto.

Se os republicanos bloquearem as reformas, "não haverá outra opção que mudar as normas do Senado, incluindo pôr fim ao filibusterismo", advertiu em discurso em Atlanta. "Apoio mudar as regras do Senado", afirmou.

