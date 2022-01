Apesar de problema com visto, Djokovic é 1º cabeça de chave do Aberto da Austrália

O número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, será o primeiro cabeça de chave do Aberto da Austrália, que começa a ser disputado em 17 de janeiro, apesar do tenista ter a participação no torneio ameaçada por seus problemas de visto relacionados à pandemia de covid-19.

O sérvio de 34 anos busca não só um décimo título do torneio, mas também um 21º troféu de Grand Slam, um recorde entre os homens.

Sua presença em Melbourne, porém, poderá ser cancelada caso as autoridades australianas decidam por cancelar seu visto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Djokovic, que não se vacinou contra a covid-19, é o pivô de uma batalha judicial com as autoridades australianas desde que chegou em Melbourne na semana passada, após apresentar uma isenção médica.

Na chave feminina, a australiana Ashleigh Barty, atual número 1 do mundo e que vem de vitória no torneio de Adelaide, é a grande favorita ao título do primeiro Grand Slam do ano.

Cabeças de chave do Aberto da Austrália:

Homens:

1. Novak Djokovic (Sérvia)

2. Daniil Medvedev (Rússia)

3. Alexander Zverev (Alemanha)

4. Stefanos Tsitsipas (Grécia)

5. Andrey Rublev (Rússia)

6. Rafael Nadal (Espanha)

7. Matteo Berrettini (Itália)

8. Casper Ruud (Noruega)

9. Felix Auger-Aliassime (Canadá)

10. Hubert Hurkacz (Polônia)

11. Jannik Sinner (Itália)

12. Cameron Norrie (Reino Unido)

13. Diego Schwartzman (Argentina)

14. Denis Shapovalov (Canadá)

15. Roberto Bautista (Espanha)

16. Cristian Garin (Chile)

17. Gaël Monfils (França)

18. Aslan Karatsev (Rússia)

19. Pablo Carreño (Espanha)

20. Taylor Fritz (Estados Unidos)

Mulheres:

1. Ashleigh Barty (Austrália)

2. Aryna Sabalenka (Bulgária)

3. Garbiñe Muguruza (Espanha)

4. Barbora Krejcikova (República Tcheca)

5. Maria Sakkari (Grécia)

6. Anett Kontaveit (Estônia)

7. Iga Swiatek (Polônia)

8. Paula Badosa (Espanha)

9. Ons Jabeur (Tunísia)

10. Anastasia Pavlyuchenkova (Rússia)

11. Sofia Kenin (Estados Unidos)

12. Elena Rybakina (Cazaquistão)

13. Naomi Osaka (Japão)

14. Simona Halep (Romênia)

15. Elina Svitolina (Ucrânia)

16. Angelique Kerber (Alemanha)

17. Emma Raducanu (Reino Unido)

18. Coco Gauff (Estados Unidos)

19. Elise Mertens (Bélgica)

20. Petra Kvitova (República Tcheca)

mp/dh/jld/lrb/psr/am

Tags