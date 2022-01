Vitória em reduto de Chávez, lição eleitoral para a oposição?

Barinas, estado natal do falecido presidente venezuelano Hugo Chávez, deixará de ser governado pelo chavismo pela primeira vez desde 1998, após a histórica vitória da oposição na eleição para governador, repetida neste domingo por ordem judicial.

O adversário Sergio Garrido, desconhecido na política nacional, venceu com 14 pontos de vantagem sobre o ex-vice-presidente e ex-chanceler Jorge Arreaza, que teve todo o poder do governo à disposição durante a campanha.

Garrido conquistou 172.497 votos (55,36%) no primeiro boletim oficial e Arreaza, 128.583 (41,27%).

Um terceiro candidato, Claudio Fermín, acusado de colaborar com o chavismo para dividir o voto da oposição, encerrou com 5.996 (1,77%).

"O povo nobre, leal e valente de Barinas conquistou a vitória", comemora Garrido, que rompe 24 anos de hegemonia chavista neste estado, que sempre foi governado por um familiar do pai da chamada Revolução Bolivariana nas duas últimas décadas.

Arreaza reconheceu a derrota no Twitter mais de uma hora antes do resultado oficial ser conhecido.

"A informação que recebemos de nossas estruturas do PSUV [o Partido Socialista da Venezuela] indica que, embora tenhamos aumentado os votos, não alcançamos o objetivo", escreveu Arreaza, que foi genro de Chávez e é pai do primeiro neto do ex-presidente (1999-2013).

A votação ratifica a vitória iminente da oposição no dia 21 de novembro, que foi anulada pelo Supremo Tribunal de Justiça (TSJ), pró-governo, alegando que o candidato da oposição, Freddy Superlano, estava desqualificando devido a investigações judiciais.

A Corte afastou também sua esposa, que seria sua substituta, e um terceiro candidato, deixando Garrido, eleito para o parlamento regional em novembro, como quarta opção.

"A mesma expressão popular que foi apresentada no dia 21 (novembro) foi apresentada desta vez com mais força", lançou Superlano.

A popular canção "Linda Barinas" foi cantada sem parar pelo comando da oposição, que explodiu em aplausos quando o resultado foi divulgado.

"Há muito tempo que esperávamos por esta vitória", comemorou Karmín Sánchez, um ativista de 21 anos do partido de oposição.

Uma plataforma com uma tela gigante que o chavismo instalou para comemorar uma eventual vitória foi deixada sozinha, na escuridão, muito perto de sua base de campanha.

Barinas (oeste) foi uma espécie de lugar culto da Revolução, com a família Chávez sempre à frente.

A dinastia do governo começou com seu pai, Hugo de los Reyes (1998-2008), e terminou com seu irmão Argenis (2017-2021), que aspirava à reeleição, mas renunciou depois que o Supremo Tribunal ordenou uma nova votação.

Então, o governante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) nomeou Arreaza como candidato. Aos 48 anos, seu vínculo com Barinas se dá por meio do falecido presidente (1999-2013), de quem foi genro e é pai de seu primeiro neto.

"Nós não alcançamos os objetivos... por enquanto", disse Arreaza nesta segunda-feira, remetendo á frase que catapultou Chávez à fama depois de fracassar em uma tentativa de golpe em 1992.

Arreaza reconheceu sua derrota no domingo antes mesmo dos resultados oficiais serem divulgados.

Para Luis Vicente León, diretor da Datanálisis, a mudança em Barinas é "simbólica".

A oposição foi marginalizada de participar das eleições em 2018 e 2020 por falta de condições. E quando decidiu ir às eleições regionais em 2021, o líder da oposição Juan Guaidó não votou pelo mesmo motivo, embora em relação a Barinas tenha mudado de posição, chamado à mobilização e participado da campanha.

"Votar para se livrar de Maduro pode ser uma ferramenta de luta? Acho que não há dúvida", disse Guaidó, que exigiu no processo de negociação no México, agora suspenso, um calendário eleitoral que inclua eleições presidenciais.

Mariano de Alba, especialista em crise venezuelana e assessor sênior do International Crisis Group, esclareceu que o cenário presidencial será, sem dúvida, muito diferente do de domingo: "Não vejo o governo disposto a conceder um resultado adverso sem antes ter um acordo entre o governo e a oposição sobre quais serão as regras do jogo e o que aconteceria com o chavismo se perder."

