Saldo de catástrofes naturais em 2021 foi agravado pelos EUA, afirma resseguradora

As catástrofes naturais causaram em 2021 mais perdas do que nos dois últimos anos, com uma grande parte devido aos incidentes dos Estados Unidos, explicou o gigante alemão do resseguro Munich Re.

Em todo o mundo, a fatura de 2021 aumentou para 280 bilhões de dólares em danos, contra 210 bilhões em 2020 e 166 bilhões em 2019, calculou este grupo em seu estudo anual.

Deste total, o valor segurado subiu para 120 bilhões de dólares, o número mais alto depois de 2017 (146 bilhões de dólares), segundo Munich Re.

O ano foi marcado por uma forte proporção de acidentes nos Estados Unidos, com um custo de 145 bilhões de dólares em danos, mais da metade do total.

O furacão Ida (no final de agosto em Nova Orleans, Nova Jersey e região de Nova York) sozinho provocou 65 bilhões de dólares em danos.

A tempestade de inverno Uri que paralisou o sul do país em fevereiro e uma série de tornados no início de dezembro com ventos de mais de 300 km/h, especialmente em Kentucky (sul), também entram na lista.

Em todo o mundo, essas catástrofes causaram cerca de 10.000 mortes.

Na Europa, o clima devastador de julho, no oeste da Alemanha, deixou 220 mortos e danos estimados em 46 bilhões de euros (54 bilhões de dólares), dos quais 11 bilhões estavam segurados.

A erupção do Cumbre Vieja na ilha espanhola de La Palma entre setembro e dezembro deixou 3.000 casas soterradas sob a lava e as cinzas. Dos 850 milhões de euros (1 bilhão de dólares) de danos estimados, apenas uma pequena parte estava segurada.

