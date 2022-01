Presidente do Fed vai destacar combate à inflação em audiência no Congresso

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, destacará nesta terça-feira, em audiência de confirmação no Congresso, os esforços do banco central americano para combater a inflação e estabilizar a economia dos EUA, segundo o discurso preparado, divulgado nesta segunda-feira.

"Estamos firmemente comprometidos a alcançar nossos objetivos estatutários de máximo emprego e estabilidade de preços. Usaremos nossas ferramentas para apoiar a economia e um mercado de trabalho sólido, e para evitar que uma inflação maior se instale", destaca o discurso.

Powell também deve enfrentar um escrutínio ético, depois que o jornal "New York Times" divulgou, na semana passada, novos detalhes sobre a atividade do vice-presidente do Fed, Richard Clarida, no mercado de ações em fevereiro de 2020, semanas antes de ele desabar com o início da pandemia. O Fed então interveio agressivamente, para impedir uma nova crise de liquidez.

Em carta enviada hoje, a senadora democrata Elizabeth Warren, citando os relatórios do Times, pediu "que o Federal Reserve divulgue toda a informação disponível sobre as operações dos funcionários do Fed" até a próxima segunda-feira.

O Fed anunciou em outubro regras de investimento mais rígidas, após uma polêmica envolvendo as atividades de Powell e dois outros funcionários do alto escalão, que pediram demissão.

O discurso de Powell perante a Comissão de Assuntos Bancários do Senado ocorrerá depois que o presidente Joe Biden o nomeou para um segundo mandato no comando do banco central, no momento em que a economia dos EUA enfrenta uma onda de inflação recorde, que levou os críticos a acusarem o Fed de complacência.

