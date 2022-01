Vídeo: Avião cai em trilho e piloto é resgatado segundos antes de trem atingir aeronave

Um piloto foi retirado às pressas ds destroços de um avião após ser forçado a pousar a aeronave nos trilhos de um trem que se aproximava. Imagens impressionantes mostram o resgate feito pela polícia de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. A ação foi filmada por uma câmera corporal de um agente neste domingo, 9.



A gravação mostra vários policiais trabalhando para puxar o piloto para fora do avião. Momentos depois, é possível ouvir o barulho do trem que se aproxima.

"Vai, vai, vai", grita um dos agentes envolvido na operação, pedindo mais rapidez no resgate. Segundos depois dos policiais conseguirem remover o homem dos destroços, o trem passa levando os destroços da aeronave.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo