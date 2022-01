PRINCIPAIS NOTÍCIAS

RUSSIA EUA UCRÂNIA: EUA e Rússia iniciam diálogo sobre a Ucrânia

CAZAQUISTÃO DISTÚRBIOS: Distúrbios foram 'tentativa de golpe', diz presidente do Cazaquistão

-- RÚSSIA EUA UCRÂNIA

GENEBRA:

EUA e Rússia iniciam diálogo sobre a Ucrânia

Diplomatas americanos e russos iniciaram, nesta segunda-feira (10), negociações cruciais sobre o aumento da tensão em torno da Ucrânia, em meio a temores de uma invasão russa de seu vizinho pró-Ocidente.

EUA Rússia Ucrânia política conflito diplomacia

-- CAZAQUISTÃO DISTÚRBIOS

ALMATY:

Distúrbios foram 'tentativa de golpe', diz presidente do Cazaquistão

O presidente do Cazaquistão afirmou, nesta segunda-feira (10), um dia de luto nacional, que os distúrbios no país foram uma "tentativa de golpe" e prometeu que as tropas russas e aliadas que apoiam o governo vão partir "em breve".

Cazaquistão distúrbios governo política energia Rússia

VÍDEO, FOTOS, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS:

MANÁGUA:

Ortega assume quarto mandato na Nicarágua com sanções e isolado

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, assume nesta segunda-feira (10) o quarto mandato consecutivo ao lado de sua esposa Rosario Murillo, como vice-presidente, em meio a sanções e pressões dos Estados Unidos e da União Europeia, mas com o apoio da China e da Rússia.

Nicarágua política governo repressão

-- EUROPA

HAIA:

Novo governo da Holanda toma posse focado no combate à mudança climática

O novo governo holandês prestou juramento na segunda-feira (10), cerca de dez meses após as eleições, um recorde para o país.

Holanda política governo meio ambiente sociedade pandemia

FOTOS

VATICANO:

Papa defende vacinação e critica posse de armas nucleares como 'imoral'

O papa Francisco pediu nesta segunda-feira (10) à comunidade internacional para "continuar os esforços" para vacinar a população e combater a difusão de "notícias sem fundamento" sobre o coronavírus, além de criticar a posse de armas nucleares

Papa Vaticano religião política armas nucleares pandemia

FOTOS

PARIS:

Agressão a deputado por antivacinas revolta políticos na França

A classe política condenou, nesta segunda-feira (10), a agressão contra um deputado da maioria governista em frente à sua casa no território francês de Saint- Pierre-et-Miquelon, em frente à costa canadense, cometida por manifestantes contrários ao passe sanitário.

França política antivacinas pandemia sociedade eleições

-- ÁSIA

YANGON:

Aung San Suu Kyi é condenada a quatro anos de prisão em Mianmar

Um tribunal da junta militar birmanesa condenou, nesta segunda-feira (10), Aung San Suu Kyi a quatro anos de prisão por três acusações, em uma das ações judiciais contra a governante deposta.

Mianmar justiça política golpe repressão

FOTOS DE ARQUIVO

CABUL:

Bebê desaparecido no caos do aeroporto de Cabul se reúne com sua família

Sohail Ahmadi, entregue a um soldado estrangeiro, havia desaparecido em 19 de agosto no caos da evacuação de Cabul. Na semana passada, o bebê se reuniu com sua família após cinco meses de separação.

Afeganistão talibãs sociedade violência

FOTOS

=== ECONOMIA ===

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

LOS ANGELES:

'Ataque dos Cães' e 'Amor, Sublime Amor' foram os vencedores do Globo de Ouro

"Ataque dos Cães" e "Amor, Sublime Amor" conquistaram, no domingo (9), as estatuetas nas principais categorias do Globo de Ouro, em uma cerimônia que, sem estrelas ou transmissão, limitou-se a anunciar seus vencedores nas redes sociais.

EUA Globo de Ouro cinema arte cultura sociedade

LOS ANGELES:

Ganhadores nas principais categorias do Globo de Ouro 2022

Os vencedores da 79ª edição dos prêmios Globo de Ouro para cinema e televisão foram anunciados nas redes sociais no domingo (9), sem público e sem transmissão da cerimônia pela televisão, em meio a um boicote da indústria americana.

EUA Globo de Ouro cinema arte cultura sociedade

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- TÊNIS

MELBOURNE:

Djokovic ganha primeira batalha judicial na Austrália, mas ainda pode ser expulso

Um juiz ordenou, nesta segunda-feira (10), a libertação de Novak Djokovic, uma vitória para o tenista que deseja entrar na Austrália sem se vacinar contra a covid-19, embora o governo australiano tenha alertado que

Austrália tênis pandemia saúde sociedade covid vacinação

FOTOS

