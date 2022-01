Pais de passageiros de avião ucraniano derrubado processam autoridades iranianas

Os pais iranianos de dois passageiros do avião ucraniano abatido "por engano" perto de Teerã em 2020 decidiram processar três funcionários de alto escalão do governo na área de segurança - informou o jornal reformista Al Shargh nesta segunda-feira (10).

Em entrevista a este veículo, Mohsen Assadi Lari, pai de dois passageiros falecidos, disse que está processando o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Chamjani; o chefe dos Guardiães da Revolução, Hossein Salami; e o diretor da divisão aeroespacial deste corpo de elite, Amirali Hajizadeh.

Em 8 de janeiro de 2020, o voo PS752 da Ukraine International Airlines, que cobria a rota Teerã-Kiev, foi derrubado pouco depois de decolar pelas Forças Armadas iranianas.

Morreram todas as 176 pessoas a bordo, a maioria iranianos e canadenses.

Três dias depois, as autoridades reconheceram que a aeronave foi abatida "por engano".

Assadi Lari, que então ocupava um importante cargo no Ministério da Saúde, e sua esposa perderam o filho Mohamad Hosein, de 23 anos, e a filha Zeinab, de 21.

No último sábado (8), dezenas de familiares dos desaparecidos se reuniram perto do aeroporto internacional de Teerã para exigir justiça, assim como para homenagear os mortos, no segundo aniversário da tragédia.

O Irã informou, na sexta-feira, que começou a indenizar algumas famílias das vítimas com US$ 150.000.

