Oposição venezuelana vence em estado natal de Hugo Chávez após mais de 20 anos

A oposição venezuelana conseguiu uma nova vitória eleitoral no último domingo, 9, na disputa pelo governo de Barinas, estado natal do ex-presidente do país Hugo Chávez. O candidato Sergio Garrido (55,3%) venceu o governista Jorge Arreaza (41,27%), que era apoiado pelo presidente Nicolás Maduro.

"Barinas aceitou o desafio democraticamente, e hoje conseguimos ser o estado icônico de toda a Venezuela", disse Garrido após o novo pleito. A eleição precisou ser refeita após a Justiça invalidar a votação de novembro, quando Freddy Superlano, da oposição, estava à frente na contagem de votos e teve o nome desqualificado por autoridades. O Supremo Tribunal venezuelano, controlado pelo governo, acatou pedido da Controladoria-Geral, que dizia que Superlano estava sob investigação administrativa.

Com isso, ele ficou impossibilitado de concorrer. À época, Superlano aparecia à frente (menos de 1 ponto percentual) do então candidato governista Argenis Chávez, irmão do ex-presidente e atual governador do estado.

A oposição criticou a medida argumentando que não foi informada sobre impedimentos à candidatura de Superlano, que teve o nome publicado em uma lista de opositores perdoados pelo governo de Maduro.

Apesar de não alterar o quadro político venezuelano, onde a maioria dos estados do país continua a ser controlado pelo Partido Socialista, o resultado impõe dura derrota simbólica ao governo e ao chavismo. Desde o século passado (1998), todos os governadores eleitos em Barinas eram parentes diretos do ex-presidente Hugo Chávez, o que faz com que a vitória da oposição naquela localidade se torne ainda mais importante.

