Nove estudantes morrem no Afeganistão por uma explosão acidental

Nove estudantes morreram com a explosão de uma loja de venda de pipoca na província de Nangahar, no leste do Afeganistão, informaram as autoridades nesta segunda-feira (10).

Há diferentes versões do acidente. Alguns disseram que um cilindro de gás explodiu e outros falaram da detonação de um antigo morteiro oferecido como pagamento.

Um porta-voz do ministério do Interior em Cabul, Aqil Jan Ezzam, disse que o número de mortos era nove.

Qari Noor Mohammad Hanif, um funcionário talibã na província, disse à AFP que o vendedor de pipoca também morreu e que ao menos quatro pessoas foram levadas ao hospital.

