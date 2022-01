Marrocos e Senegal de Mané estreiam com vitória na Copa Africana de Nações

Graças a um gol de Sofiane Boufal, o Marrocos derrotou Gana por 1 a 0 nesta segunda-feira, no primeiro grande confronto de times candidatos ao título da Copa das Nações Africanas (CAN), que acontece em Camarões.

Apesar de ainda não poder contar com um de seus grandes astros, o atacante do Sevilla Youssef En-Nesyri, a equipe treinada por Vahid Halilhodzic venceu com o gol do atacante francês do Angers na reta final (83) em Yaoundé.

O gol dos 'Leões do Atlas' veio no momento em que os 'Black Stars' assumiram o controle da partida e dez minutos antes do único gol da partida, Joseph Paintsil esteve perto de abrir o placar para os ganenses, mas seu chute foi defendido pelo goleiro do Sevilla, Yassine Bounou 'Bono' (72).

"Foi uma bela vitória para o Marrocos (...) Tivemos muitas dificuldades, faltaram quatro ou cinco jogadores ofensivos, tive que escalar alguns que jogaram uma Copa Africana pela primeira vez...", comemorou Halilhodzic após a partida.

Enquanto não ocorre outro esperado jogo entre Egito e Nigéria nesta terça-feira, Marrocos venceu o primeiro grande duelo entre ex-campeões da competição (1976 para os norte-africanos e 1963, 1965, 1978 e 1982 para Gana).

No grupo B, outro dos grandes favoritos ao título, o Senegal, sofreu muito para vencer a seleção de Zimbábue e só o fez nos acréscimos e em uma cobrança de pênalti convertida pelo craque do Liverpool Sadio Mané.

"Foi difícil jogar bem nestas condições quentes e também fomos afetados pelo fato de não termos tido nenhum jogo preparatório", disse o astro do Liverpool. "Deixamos para marcar só no fim, mas o mais importante era garantir o máximo de pontos e conseguimos. Agora temos que melhorar para enfrentar Guiné", acrescentou Mané.

Apesar da vitória suada, Senegal assumiu a liderança da chave, empatado em pontos com Guiné, que venceu Malawi pelo mesmo placar.

